'Quỷ lùn' Peter Dinklage và Jason Momoa của ‘Game of Thrones’ tái hợp trong phim ma cà rồng

Ngày 20.5 (giờ Mỹ), Deadline đăng tải thông tin hai diễn viên Peter Dinklage và Jason Momoa của Game of Thrones sẽ cùng xuất hiện trong dự án ma cà rồng mới nhất mang tên Good Bad & Undead. Tác phẩm này do Max Barbakow ngồi ghế chỉ đạo, đồng thời cả hai diễn viên cũng tham gia vào sản xuất dự án được mong đợi sẽ thổi luồng gió mới vào thế giới ma cà rồng.

Trong loạt phim truyền hình đình đám Game of Thrones được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đồ sộ A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin, tài tử Peter Dinklage vào vai Tyrion Lannister, đứa con bị ghẻ lạnh nhưng sở hữu trí tuệ hơn người của gia tộc Lannister. Anh đồng hành cùng các nhân vật khác trong 8 mùa phim từ 2011 đến 2019, thắng 4 giải Emmy danh giá nhờ vai diễn xuất sắc trong series phim của nhà đài HBO