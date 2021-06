Những phim đáng trông đợi nửa năm còn lại 2021

Godzilla vs Kong vào top phim xuất sắc năm 2021 Báo The Guardian chọn Godzilla vs Kong vào top phim xuất sắc năm 2021 Ảnh: Toho Tháng 6 này, nhiều trang như Vulture, Esquire, Vanity Fair, The Guardian, Hollywood Reporter... đã chọn ra danh sách những phim xuất sắc của năm 2021 (dự kiến). Vanity Fair chọn các tác phẩm Army of the Dead, I Care a Lot, In the Heights, Quo Vadis, Aida?... vào danh sách; còn Vulture chọn Saint Maud, Raya and the Last Dragon, Justice League, A Quiet Place 2... vào top; báo The Guardian thì điểm nhiều phim vừa mang tính đại chúng, vừa mang tính nghệ thuật như Quo Vadis, Aida?, I Care a Lot, Justice League, Godzilla vs Kong, Minari, Nomadland, A Quiet Place 2...