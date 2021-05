Series kinh dị 'Lưỡi cưa' đạt mốc 1 tỉ USD toàn cầu

Những phim kinh dị thu lời khủng Trong lịch sử điện ảnh , có những phim làm tốt không thua gì Saw (2003) tại phòng vé khi kinh phí sản xuất chưa đến 1 triệu USD Có thể kể đến phim kinh dị Paranormal Activity (2009) của đạo diễn Oren Peli chỉ tốn 15.000 USD sản xuất nhưng tổng doanh thu toàn cầu trên 193 triệu USD. Phim Night of the Living Dead (1968) của đạo diễn George A.Romero có kinh phí khoảng 114.000 USD nhưng tổng doanh thu trên 42 triệu USD. Hay như phim The Blair Witch Project (1999) của các đạo diễn Eduardo Sánchez, Daniel Myrick có kinh phí chỉ 60.000 USD nhưng tổng doanh thu toàn cầu trên 248 triệu USD.