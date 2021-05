Những bộ phim gây sốc từng bị nhiều nước 'cấm cửa'

Trung Quốc luôn 'gây khó' khi duyệt phim Phim Bát bách của Trung Quốc không được cấp phép chiếu hồi năm 2019 Ảnh: TENCENT Trong số các quốc gia nói không với việc lưu hành phim, có thể kể đến Trung Quốc vì danh sách phim không được chiếu, phải chỉnh sửa lại tại trước khi ra rạp ở đại lục dài dằng dặc. Trung Quốc, vì thế, luôn nhận được sự chú ý của báo chí phương Tây và những quan điểm duyệt phim của đại lục rất hay được các báo Mỹ đề cập. Các phim như Mad Max: Fury Road (2015), Monster Hunter (2020)... là hai trong số nhiều dự án điện ảnh vắng bóng tại Trung Quốc. Không được phổ biến rộng rãi tại đại lục là một chuyện, có rất nhiều phim được chiếu phải qua chỉnh sửa. Phim Em của thời niên thiếu (2019) hay như Bát bách (2020, tổng doanh thu tại Trung Quốc trên 460 triệu USD - theo Box Office Mojo)... phải qua chỉnh sửa mới có thể được chiếu tại Trung Quốc. Trước đó vào năm 2019, Bát bách không được cấp phép chiếu. Sau 18 năm, phim Spirited Away mới được chiếu tại Trung Quốc Ảnh: Ghibli Bên cạnh phim không được chiếu, phải chỉnh sửa lại mới được chiếu, có trường hợp phim chiếu rồi bị rút khỏi các rạp và rất lâu sau mới được chiếu, đó là trường hợp của Avatar (2009) và Spirited Away (2001). Avatar sau khi chiếu tại Trung Quốc được 2 tuần đã phải ngậm ngùi rời khỏi thị trường đại lục do các nhà kiểm duyệt lo sợ phim sẽ gây kích động khán giả bởi nội dung liên quan đến đấu tranh, sự phản kháng, bạo lực; còn Spirited Away (từng đoạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất) sau 18 năm mới được Trung Quốc cho chiếu. Mặc dù cả hai phim này có số lượng người hâm mộ khổng lồ trên mạng xứ Trung. Phim Spirited Away được chiếu tại Trung Quốc ngày 21.6.2019, còn Avatar thì được chiếu lại vào đầu năm nay.