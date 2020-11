Vì sao phim 'Bát bách' đạt doanh thu cao nhất thế giới 2020?

Tiêu tốn đến 10 năm sản xuất, Bát bách chứa đựng trong nó nhiều tham vọng lẫn sự kỳ công của Quản Hổ trong việc làm phim chiến tranh, sử thi. Bát bách kể về cuộc chiến Trung - Nhật năm 1937, mà bối cảnh chính diễn ra ở thành phố Thượng Hải dựa trên sự kiện lịch sử có thật ở đại lục.

Hiện tượng phòng vé giữa mùa dịch

Khó nói được dịch Covid-19 có trở thành vận may phòng vé cho Bát bách để lập nên "kỳ tích" này hay không nhưng những gì mà bộ phim có được khiến cho giới quan sát phòng vé phương Tây khi nhìn vào thị trường phim xứ Trung bất ngờ. Tiến hành lọc dữ liệu từ The Numbers và Box Office Mojo, kết quả đồng nhất ở danh sách những phim có doanh thu cao nhất theo từng năm, dĩ nhiên năm nay như đã đề cập là Bát bách.

Những năm trước, các phim ăn khách nhất năm lần lượt là Avengers: Endgame (2019), Avengers: Infinity War (2018), Star Wars Ep. VIII: The Last Jedi (2017), Captain America: Civil War (2016), Star Wars Ep. VII: The Force Awakens (2015), Transformers: Age of Extinction (2014), Frozen (2013), The Avengers (2012), Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (2011) và Toy Story 3 (2010). Một điểm trội lên khá rõ là các thương hiệu phim như Avengers, Star Wars thống trị danh sách trong nhiều năm liền.

Nếu nhìn sâu vào danh sách những phim ăn khách bậc nhất năm nay, Bát bách vẫn không hơn là bao. Xếp sau Bát bách có Bad Boys For Life (trên 424,2 triệu USD toàn cầu), My People, My Homeland (phim Trung Quốc, trên 410 triệu USD), Tenet (trên 345 triệu USD), Sonic The Hedgehog (trên 305 triệu USD), Dolittle (trên 250,4 triệu USD), Khương Tử Nha (phần tiếp theo của Na Tra: Ma đồng giáng thế, trên 239,8 triệu USD), Birds of Prey (trên 201 triệu USD), Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie - Mugen Train (phim Nhật, trên 150 triệu USD, đây là doanh thu chỉ riêng ở Nhật), The Invisible Man (trên 134 triệu USD)...