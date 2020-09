Ly kỳ hậu trường 'Con rết người' từng bị giới phê bình 'ghẻ lạnh'

Trong số những phim kinh dị từng được làm ra và rơi vào trường hợp "khó nuốt", Con rết người là một trong số đó. Ra mắt hơn một thập niên, đến nay, Con rết người có 3 phần phim song đều hứng chịu nhiều "gạch đá" từ giới phê bình phim. Cây bút Thomas Hobbs của báo The Guardian gần đây đã phỏng vấn đạo diễn Tom Six về quá trình sáng tạo loạt phim gây nhiều ý kiến trái chiều này.

Nữ chính nói dối gia đình đóng phim

Con rết người là phim Hà Lan, có bối cảnh quay tại châu Âu. Trong phim, hai du khách Mỹ do Ashley C Williams và Ashlynn Yennie đóng bị đánh thuốc rồi bị phẫu thuật để biến thành một con rết người theo đúng nghĩa đen: miệng người này nối với phần hậu môn người kia. Bác sĩ loạn trí người Đức do nam diễn viên quá cố Dieter Laser đóng là người đã nảy sinh ra ý tưởng đó.

Để đóng vai này trong phim, nữ diễn viên Ashley C Williams khi đó đã nói dối gia đình về vai diễn của mình. Lúc đó cô đang chật vật tìm công việc diễn xuất và khi hay tin Tom Six chiêu mộ người đóng phim, cô không ngần ngại đến để casting. Nhưng khi đến nơi thử vai, mọi thứ khiến cho Ashley C Williams sững người: "Dự án Con rết người khi ấy nghe rất bí ẩn và độc đáo. Tại buổi thử vai, Tom đưa cho tôi một mảnh giấy màu xanh có hình vẽ con người xếp thành hình con rết trên đó. Tôi cực kỳ sốc".

Nữ diễn viên Ashley C Williams (giữa) đóng vai Lindsay trong phim Ảnh: Wikiwand

Dẫu vậy, cô vẫn nhận lời đóng phim và theo đoàn đến châu Âu để hoàn thành dự án trong nhiều tháng trời mà không có kịch bản trong tay. Đến nay, đã 11 năm trôi qua kể từ khi Con rết người bản gốc ra mắt, Ashley C Williams vẫn còn những sang chấn nhất định do quá trình đóng phim gây ra. Điều rõ ràng nhất đến từ hậu quả mà cô nói dối gia đình mình. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi giấu gia đình về cốt truyện của phim. Khi đến dự buổi ra mắt phim, gia đình tôi hoàn toàn sốc". Nhưng tệ hại hơn hết, cha cô đã không thông cảm cho con gái mình: "Cha tôi rất khó tiếp nhận cảnh tôi đóng trong phim. Ông ấy đã cố gắng nhiều năm liền để có thể tha thứ cho tôi".

Nhận "cà chua thối" từ giới phê bình, 70% diễn viên thử vai bỏ chạy

Ba phần phim Con rết người ra mắt vào các năm 2009, 2011 và 2015 lần lượt được chấm 49%, 29% và 17%, nhận "cà chua thối" trên Rotten Tomatoes và bị các nhà phê bình phim kịch liệt chê bai. Đạo diễn Tom Six cho biết ông đã có ý tưởng về phần 4 của series phim kinh dị này. Nếu không đem ý tưởng ban đầu "ra ánh sáng", ít ai biết được series Con rết người (và những phần phim có khả năng sẽ được làm trong tương lai dựa trên thế giới phim này) bắt nguồn từ một ý tưởng về tội phạm ấu dâm

Nam diễn viên Dieter Laser và đạo diễn Tom Six (đội mũ) Ảnh: Six Entertainment Company

Tom Six chia sẻ: "Tôi xem một bản tin thời sự về một tên tội phạm ấu dâm, tôi nảy ra sáng kiến sẽ ra sao nếu đính miệng của tên này vào hậu môn của một gã tài xế nhỉ". Từ ý tưởng le lói đó, ông mời... bạn gái mình thử tạo dáng dựa trên gợi ý của ông rồi vẽ nên "con rết người". Thấy có thể "thổi" ý tưởng đi xa hơn nữa, đạo diễn cuối cùng đã triển khai dự án. Trong khi đó, các nhà sản xuất phim hoàn toàn không biết được ý tưởng dự án cho đến khi nó hoàn thành.

Theo tiết lộ của Tom Six, buổi thử vai diễn ra ở thành phố New York (Mỹ). Ông nhớ lại: "Có rất nhiều diễn viên trẻ khi đó. Tôi đưa ra bản vẽ con rết người và nói với họ về ý tưởng phim. 70% rời đi ngay lập tức. Hai diễn viên mà tôi chọn, Ashley C Williams và Ashlynn Yennie, là những người rất dũng cảm".