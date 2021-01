10 phim đáng xem nhất của Ghibli khi nhà sáng lập Hayao Miyazaki bước qua tuổi 80

Chuyển thể từ truyện cổ thế kỷ 10 ở Nhật Bản và thể hiện bằng phong cách vẽ khác so với nhiều phim trước của Ghibli, The Tale of the Princess Kaguya (Chuyện công chúa Kaguya - 2013) lại là một tác phẩm xuất sắc nữa của nhà làm phim Isao Takahata. Nhưng đây lại là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn sinh năm 1935. Phim nhận được đề cử Oscar Phim hoạt hình xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 87

Ảnh: Ghibli