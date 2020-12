Hãng Ghibli tung trailer phim hoạt hình 3D đầu tiên

Có nhiều điều để nói về phim hoạt hình Earwig and the Witch mới ra mắt trailer của hãng Ghibli . Trong trailer, có nhiều điều mới mẻ đối với khán giả quen thuộc của Ghibli so với những dự án trước đây mà hãng từng tạo nên. Chuyển thể từ quyển truyện cùng tên của nhà văn Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch theo chân cô bé tinh nghịch Earwig được mụ phù thủy cực kỳ khó tính và ích kỷ Bella Yaga nhận nuôi. Trong thế giới của mụ, Earwig học được nhiều điều mới lạ cũng như tập làm quen với việc sử dụng phép thuật. Kể từ đây, nhiều bí ẩn về cuộc đời cô bé dần hé mở...

Earwig and the Witch là dự án thứ 23 của hãng Ghibli . Đồng thời, đây cũng là dự án phim hoạt hình 3D đầu tiên của hãng, nhưng không do đạo diễn kỳ cựu Hayao Miyazaki chỉ đạo mà do con trai ông là Gorō Miyazaki "cầm trịch". Trong trailer, tạo hình của các nhân vật khiến cho khán giả cảm thấy mới mẻ so với các dự án trước đây của hãng như Spirited Away, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle... Các dự án trước của Ghibli được vẽ tay , tô màu theo lối truyền thống nên tốn một thời gian rất lâu để có thể chế tác nên một tác phẩm hoàn chỉnh ra mắt khán giả.

Tạo hình 3D của các nhân vật trong phim Ảnh: Ghibli

Đây cũng là bộ phim khiến nhiều người trông chờ để xem chất lượng ra sao khi Hayao Miyazaki không ngồi ghế chỉ đạo mà lại giao cho con trai ông. Earwig and the Witch là bộ phim thứ 3 trong sự nghiệp chỉ đạo của nhà làm phim Gorō Miyazaki. Tác phẩm đầu tay Tales from Earthsea (2006) của con trai Hayao Miyazaki không được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao và nó gây ra nhiều tranh cãi trái chiều không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở thị trường nước ngoài. Phim được chấm 43% trên trang Rotten Tomatoes. 5 năm sau, qua tác phẩm From Up on Poppy Hill, nhà làm phim này nhận được nhiều sự chú ý hơn nhờ việc xây dựng được một câu chuyện hay, đẹp. Phim được chấm 86% trên Rotten Tomatoes.

Bên cạnh phiên bản Nhật Earwig and the Witch của Ghibli dự kiến chiếu trên Đài NHK của Nhật vào ngày 30.12 năm nay, phim còn có phiên bản tiếng Anh dự kiến sẽ xuất xưởng ở thị trường Bắc Mỹ đầu năm 2021, bản quyền phân phối do GKIDS nắm giữ.