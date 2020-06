Hãng Ghibli tái xuất với phim về phù thủy nhỏ tuổi

Lần cuối cùng khán giả xem phim của hãng Ghibli là khi nào? Có phải đó là năm 2014 với tác phẩm When Marnie was there, bộ phim được đề cử giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc? Vậy còn The red turtle của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Michaël Dudok de Wit năm 2016? Đó là phim mà Ghibli đồng hợp tác với hãng Wild Bunch của Đức và tạo ra nhiều tranh cãi về yếu tố phương Đông và phương Tây trong phim. Bẵng đi một thời gian, vừa qua, khi ban tổ chức Liên hoan phim Cannes thông báo những tác phẩm được chọn tham gia mùa giải năm nay, một tác phẩm khác hoàn toàn mới của Ghibli sắp được trình làng là Aya to Majo.

Tin vui này khiến cho fan của Ghibli khấp khởi vì đã lâu rồi, nhiều người mong muốn xem lại các nét vẽ của xưởng hoạt hình nổi tiếng khắp toàn cầu. Thế nhưng một nguồn tin tiết lộ với Variety rằng Aya to Majo là phim hoạt hình đầu tiên của Ghibli sử dụng công nghệ làm phim ba chiều, trong khi các bộ phim trước đó chiếm cảm tình của khán giả nhờ các nét vẽ và màu sắc sống động, dễ thương. Aya to Majo được chuyển thể từ quyển truyện thiếu nhi Earwig and the witch của nhà văn Diana Wynne Jones, theo chân Earwig - một cô gái tập tành làm phù thủy và làm bạn với mèo. Trong bản phim của Ghibli, tên Earwig được đổi thành Aya (và tên phim Earwig and the witch cũng có thể được sử dụng thay cho Aya to Majo trên báo chí quốc tế) thế nhưng nội dung được biến tấu ra sao vẫn còn là một câu hỏi đối với khán giả.

Toshio Suzuki, nhà sản xuất từng bảo trợ rất nhiều dự án của Ghibli cũng như cả dự án lần này, cho biết hãng đang đau đầu tìm hướng ra cho phim hậu Covid-19 . Ghibli không một mình một cõi trong việc "thai nghén" Aya to Majo mà bên cạnh đó còn có các hãng khác hợp tác là nhà đài NHK và NEP (chi nhánh của NHK). Liên hoan phim Cannes không chỉ là một trong những "đầu ra" của dự án mới nhất của Ghibli mà ở thị trường Mỹ, người hâm mộ cũng đang mong ngóng dự án của hãng. Sự lo lắng của Toshio Suzuki là có cơ sở vì đến hiện tại vẫn chưa có thông tin gì rõ ràng về lịch chiếu rạp của Aya to Majo.

Gogo Miyazaki chỉ đạo liệu có ổn?

Ngồi vào ghế chỉ đạo cho dự án lần này là nhà làm phim Gogo Miyazaki , con trai của Hayao Miyazaki. Ông Hayao tuyên bố nghỉ hưu, dừng hoạt động làm phim kể từ tác phẩm The wind rises (2013), một nốt son chói lọi khác trong sự nghiệp của chính ông. Mặc dù tiếp quản di sản bố để lại, thế nhưng trước đó không phải tác phẩm nào của Gogo Miyazaki cũng được đánh giá cao về mặt chất lượng khiến cho Aya to Majo dấy lên một nghi vấn liệu bộ phim có được làm chắc tay?

Bộ phim Howl’s moving castle là một trong những niềm tự hào của hãng Ghibli Ảnh: Ghibli

Bộ phim From Up on Poppy Hill (2011) do Gogo Miyazaki chỉ đạo được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt nhưng tác phẩm đầu tay của ông là Tales from earthsea (2006) bị chê thậm tệ về chất lượng và ông liên tục bị đem so sánh với tài năng của cha mình. Trên Rotten Tomatoes, Tales from earthsea được chấm 41%, thấp nhất trong tất cả phim của Ghibli. Đây là lần thứ ba Gogo Miyazaki ngồi ghế chỉ đạo phim điện ảnh và lần tiếp theo mà hãng Ghibli chuyển thể truyện của nữ văn sĩ Diana Wynne Jones lên màn ảnh. Trước đó, quyển tiểu thuyết của bà là Howl’s moving castle cũng được chuyển thể thành phim cùng tên năm 2004, do chính Hayao Miyazaki chỉ đạo và rất được lòng khán giả lẫn giới phê bình hàn lâm, nhận đề cử Oscar Phim hoạt hình xuất sắc.

Nhà soạn nhạc kỳ cựu của Ghibli là Joe Hisaishi tiếp tục đồng hành cùng hãng trong những dự án sắp tới là Aya to Majo và How do you live? Ảnh: Deezer

Vẫn còn khá xa để đoán chắc được chất lượng của Aya to Majo như thế nào, hiện tại, báo chí đã rộ lên việc trở lại của huyền thoại Hayao Miyazaki thông qua tác phẩm chuyển thể mới nhất mang tên How do you live?. Ông đã bước sang tuổi 79 và công việc làm phim hoạt hình đang chậm rãi hơn bao giờ hết. Dự án How do you live? được Hayao Miyazaki sáng tạo chỉ với ước muốn để lại chút gì đó trong số di sản hoạt hình đồ sộ cho đứa cháu trai của mình khi ông trút hơi thở cuối cùng. Nhưng còn rất lâu nữa khán giả mới có cơ hội thưởng thức How do you live? vì theo tiết lộ của nhà sản xuất Toshio Suzuki, đạo diễn từng đoạt giải Oscar chỉ làm 10 phút phim hoạt hình mỗi tháng, đến hiện tại, thời lượng sáng tạo của Hayao Miyazaki ngày càng ít hơn nữa.