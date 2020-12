Sau 'Thanh gươm diệt quỷ', người Nhật chờ đợi bom tấn 'Evangelion: 3.0+1.0'

Tờ Thời báo Nhật Bản ghi nhận người hâm mộ dường như đứng ngồi không yên khi mà gần đến ngày dự án này ra mắt khán giả tại xứ Phù Tang là ngày 23.1.2021. Có gì trong Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, chương cuối cùng và là bài ca tạm biệt mà Hideaki Anno dành cho người hâm mộ sau mấy thập niên loạt phim này vẫn chưa thôi gây thương nhớ cho khán giả?

Lấy bối cảnh 15 năm sau sự kiện khủng khiếp tiêu diệt một phần lớn dân số toàn cầu, Nhật Bản dồn sức để xây dựng một pháo đài chiến đấu vững chắc mang tên NERV và NERV cho ra đời những người máy khổng lồ là Eva. Nhiệm vụ của NERV là sẽ thay thế quân lực Nhật Bản khi cần thiết để đẩy lùi bọn Angel, những sinh vật khổng lồ đến từ biển khơi. Thế nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển được Eva. Shinji Ikari, một cậu bé bị bố bỏ rơi từ nhỏ, được điều đến NERV để làm phi công. Trong đêm đầu tiên, Shinji phải đối mặt với con Angel đầu tiên trong đời mình, cậu phải đưa ra những quyết định nằm ngoài sự hiểu biết của bản thân.

Sau 25 năm ra mắt, loạt phim của Hideaki Anno vẫn được cộng đồng anime bàn tán liên tục. Gần đây, Netflix đã mua bản quyền loạt phim để chiếu trên toàn cầu, mà tạp chí The New Yorker gọi đó là cơ hội vàng để khán giả trời Tây thưởng thức loạt di sản có một không hai của lịch sử màn ảnh nhỏ. Trên Rotten Tomatoes, giới phê bình cũng tỏ ra yêu mến series khi chấm nó ở mức tuyệt đối là 100%.

Từ loạt phim gốc, nhà làm phim Hideaki Anno tiếp tục sản xuất nhiều phần phim điện ảnh sau đó, trong đó phải kể đến loạt phim 4 phần gọi chung là Rebuild of Evangelion (Tái thiết Evangelion) là Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007), Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009), Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012) và sắp tới là Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon a Time. Phần 3, ra mắt cách nay 8 năm, là một hiện tượng phòng vé Nhật khi đó khi đạt doanh thu 5,3 tỉ yên (trên 51 triệu USD).