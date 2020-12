Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' là phim ăn khách số 1 Nhật Bản

Dẫn lại thông báo từ phía Toho và Aniplex, hai hãng chịu trách nhiệm phát hành Thanh gươm diệt quỷ : Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, gọi tắt là Demon Slayer) vào hôm nay, tờ The Japan Times cho biết tác phẩm của đạo diễn Haruo Sotozaki đã làm được "kỳ tích" phòng vé đáng kinh ngạc: phim anime đầu tiên ở Nhật Bản vượt mốc doanh thu trên 32 tỉ yên Nhật sau 73 ngày xuất xưởng (từ ngày 16.10).