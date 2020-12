'Thanh gươm diệt quỷ' bị dời chiếu ở Trung Quốc

Lịch chiếu của Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, gọi tắt là Demon Slayer) của đạo diễn Nhật Bản Haruo Sotozaki được hãng Bilibili, một công ty Trung Quốc chuyên phân phối các sản phẩm giải trí bao gồm anime mua bản quyền và có lịch chiếu ở đại lục trong khoảng thời gian cuối tháng 12 năm nay hoặc đầu tháng 1 năm sau. Thế nhưng giới kiểm duyệt phim ảnh Trung Quốc đã không cho phim này ra rạp sau khi xem xét lần hai những tác phẩm nước ngoài để không "lọt lưới" những dự án như Thợ săn quái vật (Monster Hunter) vừa qua.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí Hollywood Reporter, giới kiểm duyệt Trung Quốc không để phim Thanh gươm diệt quỷ cùng nhiều phim ngoại khác sinh lời ngay trên đất đại lục vào dịp năm mới ở quốc gia này, kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 11.2 đến ngày 26.2.2021. Do đó, các nhà phân phối dự án phải đợi đến khoảng đầu tháng 3 để có thể ra mắt Demon Slayer với khán giả đất nước tỉ dân.

Sở dĩ Thanh gươm diệt quỷ đến phút chót vẫn không lọt lưới kiểm duyệt của Trung Quốc là do các nhà quản lý siết chặt quy định sau vụ ầm ĩ của phim Thợ săn quái vật . Sau khi ra rạp tại thị trường đại lục từ ngày 4.12, ngay sau đó Monster Hunter đã bị rút khỏi tất cả các rạp do trong phim có một nhân vật "vạ miệng" nói một câu thoại miệt thị người Trung Quốc. Nhân vật này đã sử dụng lối chơi chữ "Chi-knees" với hàm ý hạ thấp người Trung Quốc . Nhiều người cho rằng, câu thoại trong phim bắt nguồn từ câu hát "Chinese, Japanese, dirty knees, look at these" (tạm dịch: Người Trung Quốc, dân Nhật Bản, đầu gối bẩn, nhìn xem kìa). Hiện không biết khi nào tác phẩm này mới có thể trở lại thị trường đại lục khi khán giả vẫn chưa "nguôi ngoai" về "tai nạn" của đạo diễn kiêm biên kịch Paul W. S.Anderson.