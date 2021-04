Phim kinh dị 'The Trench' bị Warner Bros. khai tử khỏi 'vũ trụ DC'

Hai hãng Warner Bros. và DC Films chính thức xác nhận: "Một vài dự án bao gồm New Gods và The Trench sẽ không được thực hiện. Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà làm phim như Ava DuVernay, Tom King, James Wan và Peter Safran đã dành thời gian làm việc với chúng tôi thời gian qua".

Mặc dù The Trench (phần phim ăn theo thế giới siêu anh hùng Aquaman) hay bộ phim New Gods của Ava DuVernay không được thực hiện nhưng các nhà làm phim này vẫn sáng tạo các dự án khác cho hãng Warner Bros. "Ông hoàng kinh dị" James Wan đang phát triển bộ phim Aquaman 2 (dự kiến xuất xưởng ngày 16.12.2022), nội dung nối tiếp các diễn biến trong phần đầu (tổng doanh thu toàn cầu trên 1,14 tỉ USD).

Tộc Trench có nhiều yếu tố hứa hẹn khi được dựng thành phim nhưng Warner Bros. cuối cùng cũng đã không thực hiện dự án về chủng loài này Ảnh: Warner Bros.

Mặc dù hai dự án này bị "khai tử" nhưng "vũ trụ DC" vẫn còn nhiều phim hứa hẹn với khán giả, dự kiến chiều dài đến năm 2023 bao gồm The Suicide Squad (chiếu ngày 6.8.2021), The Batman (4.3.2022), Black Adam (29.7.2022), The Flash (4.11.2022), Shazam! Fury of the Gods (2.6.2023); một số phim chưa rõ ngày công chiếu cụ thể như Blue Beetle, Supergirl, Green Lantern Corps và Static Shock. Bên cạnh đó là nhiều dự án đang được thực hiện như Superman, Zatanna và Wonder Woman 3.