NSND Bạch Tuyết nhớ vai diễn cùng cố NSƯT Thanh Sang khi chấm 'Chuông vàng vọng cổ'

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2020, do Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức, đã diễn ra đêm chung kết 1 vào tối 6.9. Hội đồng nghệ thuật của vòng chung kết gồm ban giám khảo chuyên môn là NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn cùng ban giám khảo khách mời gồm NSƯT Quế Trân, Chuông vàng vọng cổ năm đầu tiên (2006) Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Như Huỳnh.

Một điểm mới của vòng chung kết năm nay là các thí sinh không diễn các trích đoạn riêng mà cùng diễn chung một trích đoạn với nhau. Đội của huấn luyện viên NSƯT Phượng Loan gồm Lâm Anh Điền (Trà Vinh), Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Nguyễn Thị Thu Mỹ (Long An) diễn lớp trích Nghĩa Kim Bằng (tác giả: Nguyễn Thiên Đăng); đội của huấn luyện viên NSƯT Thoại Mỹ gồm Lê Thị Diệu Hiền (Trà Vinh), Võ Vũ Linh (Cà Mau), Lê Văn Hậu (An Giang) diễn lớp trích Mưa rừng (tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng); đội của huấn luyện viên NSƯT Hữu Quốc gồm Phạm Thị Ngọc (Thanh Hóa), Võ Hoàng Dư (Long An), Lâm Minh Nghiêm (Bạc Liêu) diễn lớp trích Bến nước Ngũ Bồ (tác giả: Hoàng Công Khanh, chuyển thể cải lương: Võ Tử Uyên).

Trích đoạn Nghĩa kim bằng trong phần thi của 3 thí sinh đội huấn luyện viên - NSƯT Phượng Loan ẢNH: TỐ TÂM

Việc các thí sinh diễn cùng một trích đoạn như thế đã tạo nên sức cuốn hút, tạo cảm giác mới mẻ hơn cho cuộc thi năm nay. Các tiết mục thi của từng thí sinh được liên kết với nhau tạo thành một trích đoạn hoàn chỉnh, vừa phối hợp hỗ trợ cho nhau, nhưng đồng thời vẫn có yếu tố tranh đua để thể hiện dấu ấn tốt nhất cho phần thi của mình. NSND Minh Vương đã bày tỏ sự hào hứng sau phần thi đầu tiên của các thí sinh thuộc đội NSƯT Phượng Loan: “Phải nói hình thức thi mới này thật hấp dẫn, một nét mới lạ khiến người xem say mê”.

Kết quả sau đêm chung kết 1, hai thí sinh Võ Vũ Linh (Cà Mau) và Lâm Minh Nghiêm (Bạc Liêu) đã dừng bước. Đêm chung kết 2 của Chuông vàng vọng cổ 2020 sẽ diễn ra vào tối chủ nhật 13.9.

Nhớ cố NSƯT Thanh Sang trong Mưa rừng

Với lớp trích trong vở cải lương Mưa rừng, 3 thí sinh của đội NSƯT Thoại Mỹ đã khiến NSND Bạch Tuyết xúc động khi xem các thí sinh diễn lại vai diễn Tuyền và Thầy cai Khanh mà bà và cố NSƯT Thanh Sang từng thể hiện. “Tôi mà không bình tĩnh là nước mắt chảy ra rồi đó, tại vì nhớ anh Thanh Sang, nhớ những đêm đi quay Mưa rừng ở trong rừng sâu. Nhớ đêm cuối, mưa kinh khủng, mưa đến nỗi những cây gác ngang dòng suối trôi theo dòng suối đó luôn. Kỷ niệm rất nhiều… Mà nhớ lại, anh Thanh Sang khi đóng vai Thầy cai, rất bụi đời mà cũng rất là sang trọng. Những kỷ niệm đó bỗng thức dậy và bay về…”, trên trang YouTube cá nhân của mình, NSND Bạch Tuyết chia sẻ tâm trạng sau khi xem thí sinh Chuông vàng vọng cổ trình diễn phần thi Mưa rừng.

NSND Bạch Tuyết và cố NSƯT Thanh Sang trong vở Mưa rừng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhận xét về phần thi này, NSND Bạch Tuyết đã khen tặng NSƯT Thoại Mỹ có một bản dựng rất kỳ công, giúp các thí sinh có vị trí rất đẹp trên sân khấu. Nữ giám khảo cũng cho rằng đây là một điều rất đáng mừng khi với cách dàn dựng thế này, thấy cải lương rất dễ thương. “Bao giờ nói đến cải lương là tôi rất háo hức, nhất là tôi rất thích xem các thí sinh trẻ diễn, vì khi xem các bạn, cảm giác bộ môn cải lương của mình vẫn đang đi trên đường cùng với mọi người”, NSND Bạch Tuyết bộc bạch.