NSND Đặng Thái Sơn góp mặt trong The Chopin Masters.

Tuyển tập The Chopin Masters được phát hành vào tháng 9.2021 dưới dạng hộp phiên bản giới hạn gồm 28 CD xuất sắc từ những nghệ sĩ piano Chopin huyền thoại từ xưa tới nay: Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Rafal Blechacz, Michel Block, Stanislav Bunin, Seong-Jin Cho, Halina Czerny-Stefanska, Yundi Li, Ivo Pogorelich, Maurizio Pollini, Fou Ts’ong và Krystian Zimerman và Đặng Thái Sơn.

The Chopin Masters do Deutsche Grammophon phát hành, tập hợp những bản độc tấu hiếm có , những album bán chạy, và nhiều bản ghi âm lần đầu tiên được phát hành dưới dạng CD của các nghệ sĩ. Bên cạnh phiên bản CD, công chúng cũng có thể thưởng thức The Chopin Masters trên iTunes.