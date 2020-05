NSƯT Hữu Châu: Tôi đủ ăn đủ mặc nhưng quá giàu thì không

"Khi đã ra trường, đại đa số các học trò của tôi sẽ tự quyền quyết định mọi thứ. Có chăng các em chỉ tham khảo, hỏi thêm tôi về diễn xuất. Còn chuyện các em nhận phim này, phim kia thì tôi không can thiệp nữa. Còn trong quá trình đang học, làm bất kỳ chuyện gì thì các học trò phải xin phép tôi. Vì lúc đó các em như tờ giấy trắng vậy, ra đời các em đâu biết gì đâu. Nếu các em thấy người này, người kia viết nét chữ như thế, các em sẽ viết theo. Mà phải chi chữ đẹp thì mừng, còn nếu chữ xấu thì thành thói quen. Khi đã ra trường, các em biết cách thích ứng với tất cả mọi chuyện rồi thì tôi an tâm hơn. Tôi chỉ có một nguyên tắc duy nhất khi dạy các học trò là: Làm gì thì làm, đi đâu cũng phải để người ta thương, người ta quý", diễn viên Lô tô chia sẻ thêm.

Thực tế, đã có không ít nghệ sĩ trẻ vì "cơm áo gạo tiền" mà phải bỏ nghề để đi tìm một công việc khác ổn định hơn. Là người từng đào tạo, hướng dẫn, nghệ sĩ Hữu Châu không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, ông nhận định: "Có những lúc tôi buồn nhưng không trách được. Bởi vì tôi có thể cho học trò về kiến thức, kinh nghiệm nghề hoặc giới thiệu một hai cơ hội nhưng tôi không thể cho học trò sự may mắn. Sự may mắn không phải là trời trao mà các em phải tạo ra. Phải sống làm sao để may mắn tìm đến mình. Phải sống để người ta thương, người ta quý thì tự nhiên những may mắn đó sẽ đến với mình".