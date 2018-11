NSƯT Minh Vương rút khỏi vở 'Tổ quốc nơi cuối con đường', khép lại những ồn ào và tổn thương

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường (tác giả: Lê Thu Hạnh, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: Lê Nguyên Đạt) đã đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan cải lương toàn quốc 2018 vừa qua. Vở đang có đợt biểu diễn liên tục vào 2 ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật tại Nhà hát kịch TP.HCM từ ngày 3-18.11, để phục vụ công nhân theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức.

Việc NSƯT Minh Vương xuất hiện trong vở chỉ với một vai diễn có phân đoạn ngắn dù vốn là một tên tuổi lớn của môn nghệ thuật cải lương khiến khán giả xúc động khi ông không nề hà vai diễn lớn, nhỏ, vẫn hết lòng vì nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi diễn này ra mắt, đã có những dư luận ồn ào xung quanh việc NSƯT Minh Vương hát nhép trong vở. Vì vậy, việc nghệ sĩ trẻ Hoàng Quốc Thanh thay thế vai diễn của NSƯT Minh Vương trong vở gây chú ý liệu việc đổi vai có liên quan đến vấn đề này?

ẢNH: NVCC Nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh thay vai cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Không thể hát live vì lớn tuổi, không nhớ hết lời…

Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát, người tham gia một vai diễn trong vở, vừa có một chia sẻ rất dài trên mạng xã hội của mình về sự việc này. Anh đồng ý cho Thanh Niên trích chia sẻ bài viết để rộng đường dư luận về sự việc gây ồn ào xung quanh vở diễn trong thời gian qua.

Anh viết: “Tôi biết, anh Minh Vương rất buồn về việc này (về việc hát nhép). Dù cho đó là quyết định của đạo diễn. Lý do thứ nhất là do đạo diễn muốn đảm bảo phần âm thanh của một phân đoạn tuy ngắn (chưa tới 5 phút), nhưng phải nói, đó chính là phân đoạn đẹp nhất của vở diễn. Nhưng lý do thứ hai, dù không ai muốn nói ra, nhưng tôi cũng có thể biết (mà hôm nay, tôi nghĩ chẳng có gì phải dấu): đó là vì anh Minh Vương, dù giọng hát vẫn còn rất tốt, rất khỏe, kỹ thuật sắp chữ tuyệt vời, nhưng với tuổi đời trên 70, dù đã cố gắng hết sức mình, anh cũng không thể nào thuộc trọn vẹn hoàn toàn phần lời (vốn phức tạp khi có khá nhiều chữ Nho) của cụ Phó bảng. Nhìn một người nghệ sĩ lớn tuổi, mắt đã yếu, ra vào sân khấu luôn được các bạn diễn viên múa bố trí một cách khéo léo để dẫn anh ra và đưa anh vào, thú thật là tôi vừa thương, vừa quý và cũng không kém xót xa…

Hôm thì ở Trường Sân khấu - Điện ảnh, hôm thì ở rạp Công Nhân, anh luôn là một trong những nghệ sĩ có mặt đầu tiên để tập, tập miệt mài trong từng buổi… Nhưng ngày thi đến sát bên mà vẫn chưa ổn. Hôm thì anh nhớ đoạn này… Nhưng hôm lại quên đoạn khác…Vậy mà anh vẫn cần mẫn lên tập theo lịch. Tập xong phần mình, anh lại ngồi nán lại để chỉ thêm cho các nghệ sĩ trẻ cách ca, cách sắp chữ… Cũng có khi, vì thấy không kham được, anh ngỏ ý muốn rút lui. Nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy không nỡ. Không nỡ vì chính thái độ nghiêm túc tập luyện của anh. Không nỡ vì tất cả chúng tôi đều biết: anh tham gia vở chỉ vì một mong muốn đơn giản nhưng thiết tha: được đứng trên sân khấu trong một vở diễn. Cuối cùng, đạo diễn phải ra quyết định cho giải pháp xử lý vấn đề này như mọi người đã biết. Và điều này đã gây ồn ào không nhỏ trong đợt liên hoan vừa qua”.

ẢNH: TỐ TÂM NSƯT Minh Vương trong vở

Hát live không được sẽ rút khỏi vở

Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát kể: “Vở diễn đoạt Huy chương vàng, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Anh Minh Vương thì áy náy vì mình mà vở diễn phải chịu điều tiếng. Đạo diễn Nguyên Đạt thì áy náy vì cách xử lý của mình đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của nghệ sĩ Minh Vương, khi anh phải gánh chịu búa rìu dư luận (mà những trách cứ đó cũng không sai, bởi vì, nó xuất phát từ việc mong muốn có một sân khấu thật nghiêm túc). Rồi đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta, có là một ngôi sao hay là gì đi nữa thì rồi cũng sẽ già đi và sẽ không thể làm được tất cả những gì mình muốn…

Đến đợt biểu diễn phục vụ sau Liên hoan, khi nghe có lịch diễn, anh Minh Vương đã bảo đạo diễn Nguyên Đạt tìm người khác thế mình. Thế nhưng, nghệ sĩ Tấn Giao, đạo diễn Nguyên Đạt, anh Thanh Điền đã ra sức động viên anh Minh Vương tiếp tục. Anh đã đưa ra điều kiện: bố trí cho anh tập lại mấy buổi nữa, hát live. Nếu như được thì anh sẽ diễn tiếp. Không được thì anh rút.

Tôi biết, anh còn mê diễn, còn mê được đứng trên sân khấu. Anh sẵn sàng hát mà không nhận thù lao. Điều anh muốn chỉ là được gặp gỡ khán giả thương yêu mình. Và anh chịu khó lên tập. Anh cứ tập đi, tập lại, tập đến khản cả giọng… Nhưng “lực bất, tòng tâm”.

Đến mấy xuất diễn của tuần đầu, anh Minh Vương vẫn phải lên sân khấu vì chưa tìm được người thay thế và đạo diễn lại phải chấp nhận phương án lipsync. Điều tiếng vẫn tiếp tục theo đuổi. Và sau tuần lễ đầu, anh đã tuyên bố chính thức rút khỏi vở diễn này vì anh tự thấy mình không thể kham được vai diễn chỉ vì lý do: anh không thể nào thuộc được lời văn của cụ Nguyễn Sinh Sắc trong vở này…

Đến nước này, dù rất tiếc, nhưng ê kíp phải chấp nhận đề nghị đó của anh. Chỉ vì, tất cả chúng tôi, vì lòng yêu thương và quý trọng, không một ai muốn anh tiếp tục bị tổn thương nhiều hơn nữa…

Và khép lại mọi việc, với chúng tôi, anh Minh Vương vẫn luôn là một nghệ sĩ đáng để cho chúng tôi trân trọng… Anh vẫn xứng đáng là bậc đàn anh, là người đi trước. Anh vẫn xứng đáng với tình cảm và sự ngưỡng mộ của biết bao khán giả xa gần dành tặng cho anh”.