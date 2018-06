Nữ ca sĩ bốc lửa nhóm The Pussycat Dolls đến Việt Nam biểu diễn

Sau khi thông tin Luis Fonsi, chủ nhân bản hit đình đám Despacito đến Việt Nam trình diễn trong một chương trình ca nhạc, đến lượt nữ ca sĩ gợi cảm Nicole Scherzinger cũng xác nhận sẽ tham gia.

Cô chính là cựu thủ lĩnh của nhóm nhạc The Pussycat Dolls đình đám và là giám khảo xinh đẹp của The X-Factor. Tính đến nay, Nicole Scherzinger đã bán được 16 triệu đĩa với tư cách là nghệ sĩ solo và hơn 54 triệu đĩa khi còn hoạt động trong nhóm The Pussycat Dolls. Với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, cô còn hút hồn nhiều ngôi sao thể thao và là bạn gái cũ của tay đua công thức 1 bốn lần vô địch thế giới - Lewis Hamilton, tay vợt Grigor Dimitrov...

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, quá trình thương thảo để Nicole Scherzinger về Việt Nam biểu diễn mất không ít thời gian và đến gần đây mới đạt được thỏa thuận. Ngoài hai ngôi sao quốc tế đình đám, chương trình còn có sự tham gia của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng Việt Nam hiện nay như: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bích Phương, Vũ Cát Tường, Isaac, Min, Soobin Hoàng Sơn, SpaceSpeakers, SlimV & Nimbia, Da Lab, Đen Vâu, Ngọt Band...

Đạo diễn Việt Tú cho biết với 26 ngôi sao và nhóm nhạc, việc sắp xếp các tiết mục trong chương trình cũng là một bài toán khó. Trước những lo ngại ca sĩ Việt lép vế trước nghệ sĩ ngoại, đạo diễn Việt Tú khẳng định các nghệ sĩ Việt chắc chắn sẽ mang đến những phần trình diễn vô cùng sôi động và hấp dẫn.