Nữ chính trong phim mới của Lee Min Ho bị chửi tơi bời

Ngày 20.5, công ty sản xuất Hwa&Dam Pictures đã đưa ra thông báo nữ diễn viên Kim Go Eun sẽ được chọn vào vai chính cho bộ phim The King: The Eternal Monarch (tạm dịch: Quân vương bất diệt). Đây là dự án phim truyền hình mới của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook. Đây là lần hợp tác thứ hai của Kim Go Eun với biên kịch Kim Eun Sook kể từ bộ phim truyền hình ăn khách Goblin (2016).

Trước đó, công ty cũng đã công bố nam chính cho bộ phim này là Lee Min Ho. Đây được xem là tác phẩm đầu tiên của anh sau khoảng thời gian nhập ngũ gần hai năm. Người hâm mộ luôn cho rằng nữ chính đóng cặp với anh sẽ là một trong những tên tuổi hạng A như: Park Min Young, Song Hye Kyo, Park Shin Hye, Jun Ji Hyun… Tuy nhiên, quyết định của nhà sản xuất đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” vì cho rằng nhan sắc của Kim Go Eun chưa đủ để vào vai nữ chính trong phim mới cùng với Lee Min Ho.

Ảnh: Twitter Diễn viên Lee Min Ho là nam chính trong bộ phim The King: The Eternal Monarch

Nguồn tin từ Hwa&Dam Pictures cho biết The King: The Eternal Monarch là bộ phim tình cảm lãng mạn, giả tưởng giữa hai thế giới hiện đại - quá khứ tồn tại song song. Nữ diễn viên Kim Go Eun sẽ đảm nhận hai vai khác nhau: một là nữ cảnh sát hình sự Jung Tae Eul ở Đại Hàn Dân Quốc và hai là nữ tội phạm Luna, tầng lớp dưới đáy xã hội của Đế chế Hàn Quốc. Cùng hợp lực chống lại thế lực quỷ dữ để bảo vệ những người yêu thương. Tình yêu của cô qua lại giữa hai thế giới với vị hoàng đế Lee Gon (do Lee Min Ho đảm nhận), người đang tìm cách đóng lại các cánh cửa song song giữa hai thế giới hiện đại - quá khứ.

Nhà sản xuất khẳng định: “Nữ chính của bộ phim sẽ không dễ dàng gì với việc diễn hai dạng vai nhân vật tương phản là cảnh sát và tội phạm. Nhưng chúng tôi tin vào sự đa năng của Kim Go Eun vì cô đã thử diễn qua nhiều dạng vai khác nhau. Và trong bộ phim Goblin (2016), cô đã thể hiện thành công chiều sâu của nhân vật từ một cô gái đến một phụ nữ trưởng thành. Với The King: The Eternal Monarch, chúng tôi nghĩ rằng Kim Go Eun hoàn toàn có thể thành công khi đảm nhận vai nữ chính”.

Ảnh: Poster phim Kim Go Eun vào vai nhân vật Ji Eun Tak trong bộ phim nổi tiếng Goblin (2016)

Nữ diễn viên Kim Go Eun năm nay 28 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim điện ảnh A Muse (2012). Tiếp theo, cô có hai vai chính trong bộ phim điện ảnh về tội phạm kinh dị là Monter (2014) và Coin Locker Girl (2015). Nhưng phải đến bộ phim truyền hình Goblin (2016), tên tuổi của Kim Go Eun mới được nhiều người biết đến. Mặc dù, được đánh giá là nữ diễn viên thực lực nhưng nhan sắc của cô lại không được đánh giá cao. Đó cũng là ý do gây nên tranh cãi khi Kim Go Eun “sánh vai” cùng Lee Min Ho.

The King: The Eternal Monarch là bộ phim do nữ biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook chấp bút. Bà là “mẹ đẻ” của nhiều phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như: Khu vườn bí mật (2010), Phẩm chất quý ông (2012), Những người thừa kế (2013), Hậu duệ mặt trời (2016), Quý ngày thái dương (2018)… và sắp tới đây là bộ phim The King: The Eternal Monarch. Được biết, bộ phim này sẽ được quay vào cuối năm nay và lên sóng vào đầu năm 2020.