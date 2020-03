Nữ diễn viên bị 'ném đá' vì 'cảm ơn cô Vy để dân số thế giới chết bớt'

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm ngày một tăng lên. Tính đến tối 10.3, số ca nhiễm ở Việt Nam đã tăng lên 34 người. Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, mọi người đều bày tỏ sự lo lắng và cầu mong Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới nào. Trong khi cả thế giới cùng chung tay chống dịch, nữ diễn viên Trà My lại tỏ ra vô cảm và gây phẫn nộ với phát ngôn sốc: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ".

Bài viết trên của Trà My nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt hướng về phía nữ diễn viên: "Phát ngôn vô tâm nhất tôi nghe được từ một người nổi tiếng. Trong đại dịch này không chừa một ai đâu. Nếu trong đó có người thân, bố mẹ của bạn thì bạn nghĩ sao. Sao người nổi tiếng mà phát ngôn vô học vậy?", "Dù có phải nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ thì chị cũng giữ lại trong mình ít nhất tí duyên đi, đăng bài này lên không suy nghĩ rồi bị chửi lại lên báo kêu làm rõ sự việc này", "Một nghệ sĩ vô danh và vô nhân đạo...".

Hình ảnh nữ diễn viên Trà My trong phim Thương nhớ ở ai Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên Thương nhớ ở ai đang cố tình gây tranh cãi để thu hút sự chú ý. Một tài khoản bình luận: "Kiếm fame một cách ngu dốt như thế này hay ho gì không chị?". "Kiếm fame từ Kpop sang cả bệnh dịch cũng không ngừng kiếm, vậy mà cũng chẳng được bao nhiêu", một người dùng mạng viết.

Đây không phải lần đầu Trà My khiến cư dân mạng phẫn nộ về những phát ngôn gây tranh cãi của mình. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, cộng đồng mạng từng dậy sóng với dòng trạng thái miệt thị fans Kpop của nữ diễn viên. Trong bài chia sẻ của mình, cô dùng những lời lẽ nặng nề dành cho người hâm mộ nhạc Hàn và các nghệ sĩ xứ kim chi khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Trước làn sóng dư luận, Trà My không ngại thách thức và tuyên bố "quyết chiến" đến cùng.

Trà My sinh năm 1992 và được biết đến với vai diễn Hạnh trong phim truyền hình Thương nhớ ở ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đây là tác phẩm màn ảnh nhỏ từng gây chú ý khoảng cuối năm 2017, đầu 2018. Bên cạnh nội dung của bộ phim, lùm xùm giữa cô và diễn viên Ngọc Anh cũng khiến khán giả quan tâm. Trà My từng bị bạn diễn Ngọc Anh tố có hành vi tát và chửi mình ngay trên phim trường Thương nhớ ở ai. Thậm chí, Ngọc Anh còn tiết lộ Trà My không hợp tác với ai trong đoàn làm phim, bị mắc bệnh ngôi sao và ăn nói thì luôn trống không...