Nữ diễn viên đóng phim ‘Nomadland’ qua đời vì ung thư ở tuổi 64

Nữ diễn viên Melissa Yandell Smith từng là Giám đốc Nhà hát Nhạc viện Mỹ ở San Francisco trong 25 năm. Truyền thông đưa tin về cái chết của bà theo một thông báo được viết ngày 23.9: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng Melissa Yandell Smith, Giám đốc lâu năm của Nhạc viện, đã qua đời vào ngày 7.9.2021. Tác động của Melissa đối với sân khấu Mỹ là rất lớn. Vì vậy, nhiều người đã xúc động bởi tài năng, sự hào phóng, trí tuệ, sự duyên dáng và khiếu hài hước tuyệt vời của bà".

Trong một cáo phó trên The New York Times, nguyên nhân cái chết của Melissa Yandell Smith được tiết lộ là do ung thư. "Bà qua đời lặng lẽ vào ngày 7.9.2021 tại nhà riêng ở San Francisco bên chồng, con trai, anh trai và bạn bè. Nguyên nhân là do bệnh ung thư", cáo phó viết.