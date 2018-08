Nữ diễn viên 'Superman' qua đời vì tự sát

Ngày 13.5, đại diện của nữ diễn viên Margot Kidder thông báo bà qua đời ở tuổi 69 tại nhà riêng ở Montana (Mỹ). Khi đó chính quyền địa phương chưa có thông tin chính thức nào về cái chết của bà Margot.

Theo Time hôm 9.8, nữ diễn viên thủ vai Lois Lane trong Superman vừa được con gái duy nhất tên Maggie McGuane xác nhận tự sát. Kết quả khám nghiệm cho thấy bà dùng thuốc quá liều pha với rượu mạnh. Trước khi qua đời, bà Margot Kidder bị chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm kể từ năm 1996.

Ảnh: Fanpage Superman Margot Kidder có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng trước khi gặp tai nạn giao thông năm 1990

Minh tinh gốc Canada tham gia nhiều phim truyền hình, trước khi nổi như cồn nhờ đóng cùng với Christopher Reeve trong bốn phim Siêu nhân từ năm 1978 đến 1987. Cô cũng tham gia The Amityville Horror, Sisters, Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx, The Great Waldo Pepper...