Nữ diễn viên xinh đẹp Ấn Độ treo cổ tự tử vì thất nghiệp

Được biết, Preksha Mehta đã treo cổ tại nhà riêng ở Indore, thành phố miền Trung của Ấn Độ vào tối 25.5. Thi thể của cô được một thành viên trong gia đình tìm thấy vào ngày hôm sau. Theo Times of India, nữ diễn viên có để lại một lá thư tuyệt mệnh nhưng không đề cập đến lý do dẫn đến hành động cực đoan này. Cũng theo trang tin của Ấn, ngôi sao xinh đẹp đã rơi vào trầm cảm suốt thời gian qua vì cô không có thu nhập trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội . Trước đó, nữ nghệ sĩ đã trở về quê nhà do sự lây lan của dịch Covid-19 ở Mumbai. Vài giờ trước khi tìm đến cái chết, Preksha Mehta đăng tải dòng trạng thái tuyệt vọng trên trang cá nhân: “Không có gì tệ hơn việc giấc mơ của bạn đang chết dần”.