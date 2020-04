Nữ diễn viên xinh đẹp chửi chính phủ Hàn, mắng dân mạng tuyên bố rời showbiz

Hôm 31.3, Jang Mi In Ae tiếp tục cập nhật dòng trạng thái dài nói về lý do không ủng hộ quyết định về gói trợ cấp kinh tế khẩn cấp cho người dân chống dịch Covid-19 của chính phủ Hàn Quốc . Trước đó, cô từng thẳng thắn cho hay mình thật sự khó chịu và tức giận khi đọc tin tức lãnh đạo hỗ trợ tiền cho dân. Sự phản đối kịch liệt của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng chỉ trích cô hết lời và cho rằng cô không hiểu gì về lựa chọn của những nhà lãnh đạo.

Bất chấp “gạch đá”, Jang Mi In Ae vẫn giữ nguyên quan điểm không tán thành cách giải quyết của chính phủ. Trong chia sẻ mới nhất, cô giải thích: “Sau chuyện này, thuế sẽ tăng lên và tôi không thể kiềm nén được sự chán nản trong bản thân. Đó là lý do vì sao tôi đăng bài viết đó”.

Trên trang cá nhân, Jang Mi In Ae cũng yêu cầu mọi người dừng tấn công cô trên mạng. Đặc biệt, cuối bài đăng, người đẹp bày tỏ: “Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi lo lắng về đồng bào của mình. Tôi sẽ không làm diễn viên hoạt động ở Hàn Quốc nữa”. Chi tiết cô nhấn mạnh sẽ từ giã showbiz xứ kim chi làm cộng đồng mạng bất ngờ.

Một số bình luận thắc mắc Jang Mi In Ae sẽ làm việc ở đâu sau tuyên bố trên. Những cư dân mạng khác thì khuyên cô không làm diễn viên thì cũng đừng nên chia sẻ ý kiến liên quan đến chính trị, tránh sóng gió. Bài viết giải nghệ ở Hàn Quốc của nữ nghệ sĩ vẫn đang thu hút hàng ngàn bình luận.

Jang Mi In Ae thời điểm dính đến lùm xùm dùng chất cấm

Được biết, ngày 30.3, Jang Mi In Ae trở thành tâm điểm dư luận vì có thái độ chống đối chính phủ trên mạng xã hội . Lúc bấy giờ, cô bức xúc vì Tổng thống Moon Jae In ra quyết định sẽ trợ cấp 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng) cho mỗi hộ gia đình 4 thành viên trong số 70% công dân bao gồm các hộ có thu nhập thấp và trung lưu. Tiếp theo đó, khi được một dân mạng nhắc nhở đeo khẩu trang bên dưới một hình ảnh, Jang Mi In Ae còn chửi luôn người này là “đồ chậm phát triển”.