Nữ giới lên ngôi tại Oscar 2020

Cả thế giới đang đổ dồn sự quan tâm về giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Không chỉ có sự góp mặt của những bộ phim đình đám của thế giới, Oscar lần thứ 92 còn đánh dấu sự trở lại của nữ giới, với loạt khoảnh khắc ấn tượng trong bảng đề cử.

Theo báo cáo của Women’s Media Center chia sẻ trên tờ New York Times, tỉ lệ ứng viên nữ trong hầu hết các hạng mục đề cử của Oscar đã tăng 5% so với năm ngoái. Điều này cũng là tín hiệu khả quan khi những năm qua, con số này không dịch chuyển đáng kể. Tuy nhiên, phía này cũng cho rằng phụ nữ chỉ chiếm khoảng 30% đề cử cho những hạng mục không diễn xuất, trong khi nam giới nắm giữ các vị trí quan trọng còn lại với tỉ lệ chênh lệch cao, 70%.

Hildur Gudnadottir đã xuất sắc mang về tượng vàng Oscar với hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất trong tác phẩm Joker Ảnh: Reuters

Theo nghiên cứu, nhiều nhà sản xuất nữ đã từng được đề cử hạng mục Phim hay nhất. Tỉ lệ này cũng vô cùng khả quan những năm gần đây với các đề cử khác như: Dựng phim, Phim tài liệu hay nhất, Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất… Trong lễ trao giải Oscar năm nay, nữ nhạc sĩ Hildur Gudnadottir đã xuất sắc mang về tượng vàng Oscar với hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất trong tác phẩm Joker. Được biết, cô là nữ nhạc sĩ đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này.

Với hạng mục quan trọng Phim hay nhất, năm nay Oscar cũng ưu ái khi gọi tên Little Women (do nữ đạo diễn Greta Gerwig chỉ đạo) trong danh sách các đề cử. Đây là tác phẩm thứ 3 trong lịch sử đề cử Oscar được sản xuất bởi đội ngũ toàn bộ là nữ giới. Ngoài ra, bộ phim cũng trở thành hiện tượng khi dàn mỹ nhân liên tiếp nhận thêm 5 đề cử: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Saoirse Ronan, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Florence Pugh, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc, Thiết kế trang phục đẹp nhất.

Nhà thiết kế Jacqueline Durran nhận tượng vàng cho Thiết kế trang phục đẹp nhất trong 'Little Women' Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, may mắn chỉ mỉm cười nhà thiết kế Jacqueline Durran khi nhận tượng vàng cho Thiết kế trang phục đẹp nhất. Được biết, đây là bước tiến mới cho nữ giới trong ngành sản xuất phim ảnh. Trong năm qua, loạt tác phẩm do nữ giới “lãnh đạo” đã gặt hái nhiều thành công như: The Farewell, Hustlers, Booksmart, Queen & Slim…

Về thể loại phim tài liệu, nhiều nhà làm phim nữ cho thấy nỗ lực đáng nể để được Oscar công nhận. Trong đó, bộ đôi Elena Andreicheva và Carol Dysinger đã xuất sang mang về giải thưởng danh giá Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất với tác phẩm Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). Hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất cũng gọi tên tác phẩm American Factory, được sản xuất bởi nhà làm phim Julia Reichert cùng 2 cộng sự đắc lực Steven Bognar và Jeff Reichert.

Bộ đôi Elena Andreicheva và Carol Dysinger đã xuất sang mang về giải thưởng danh giá Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất Ảnh: Reuters

Về hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất, tác phẩm Hair Love của đạo diễn Matthew A. Cherry và nữ sản xuất Karen Rupert Toliver đã được tôn vinh. Ngoài ra, 2 nữ nghệ sĩ trong bộ ba Kazu Hiro, Anne Morgan và Vivian Baker cũng khiến công chúng thích thú khi nhận giải Hóa trang xuất sắc nhất trong tác phẩm Bombshell.