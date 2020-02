‘Little Women’: siêu phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết từng giành 14 đề cử Oscar

Little Women là tác phẩm thứ 3 trong lịch sử đề cử Oscar với hạng phục Phim hay nhất , được sản xuất bởi đội ngũ toàn bộ là nữ giới. Trước đó, hai bộ phim tương tự từng “lọt mắt xanh” của giải thưởng điện ảnh danh giá này là Winter's Bone và The Piano.

Chia sẻ với báo giới, nhà sản xuất Amy Pascal tiết lộ bản thân đã rất ngạc nhiên khi các đề cử Oscar được công bố. Cô hào hứng cho hay: “Little Women không hề khác biệt gì so với những bộ phim khác mà tôi đã sản xuất. Phụ nữ cũng làm phim được như đàn ông, điều mà đa số mọi người không tin tưởng”.

Đáng chú ý, cô đã thực hiện một phiên bản Little Women của riêng mình theo kiểu phi tuyến tính. Tác phẩm bắt đầu với những quan điểm của người trưởng thành và hồi tưởng lại những ký ức thời thơ ấu của họ. Ngoài ra, cô cũng thay đổi kết phim, với chi tiết mơ hồ về việc Jo kết hôn. Trong bản gốc, nhà văn Alcott cho biết nhà xuất bản của cô đã yêu cầu câu chuyện có một kết thúc lãng mạn và hạnh phúc.

Câu chuyện về 4 chị em nhà March để lại ấn tượng sâu sắc trong 'Little Women'

Đạo diễn kiêm biên kịch Greta Gerwig cho biết cô đã viết kịch bản Little Women trong một cabin ở Big Sur, California (Mỹ). Cô sử dụng những lá thư và nhật ký của nhà văn Alcott, cùng với tranh ảnh về phụ nữ trẻ thế kỷ 19, làm nguồn cảm hứng để làm việc. Chia sẻ với The Hollywood Reporter, nữ biên kịch cho biết: “Đối với tôi, cuốn sách rất rõ ràng về phụ nữ, nghệ thuật và tiền bạc . Tôi cảm thấy như có tất cả những thứ tiềm năng thực sự, để có thể đào sâu trong phim”.

Ngoài ra, phiên bản Little Women năm 1949 tiếp tục thắng giải Oscar về Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất. Năm 1994, một tác phẩm chuyển thể cùng tên lại gây tiếng vang ở Oscar, khi nhận về loạt đề cử như: Thiết kế trang phục, Âm nhạc và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn với Oscar lần thứ 92, tác phẩm của Greta Gerwig gây bất ngờ với 6 đề cử: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Saoirse Ronan, Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Florence Pugh, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc, Thiết kế phục trang xuất sắc.

'Little Women' được xem là tiểu thuyết 'đắt show' khi liên tục được chuyển thể và giành đề cử Oscar qua nhiều thời kỳ

Bản chuyển thể đầu tiên của Little Women là một bộ phim câm được phát hành vào năm 1918, trong khi phiên bản thứ hai, với sự tham gia của Katharine Hepburn, được phát hành năm 1933. Được biết, đây là phim đầu tiên chuyển thể của tác phẩm cùng tên được đề cử bởi Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ với hạng mục: Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, may mắn chỉ mỉm cười với bộ đôi biên kịch Victor Heerman và Sarah Y. Mason khi giành chiến thắng hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất.

Đội ngũ sản xuất phim toàn nữ giới của 'Little Women'

Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, Greta Gerwig cho biết cuốn tiểu thuyết Little Women của nhà văn Louisa May Alcott đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô. Đặc biệt, tác phẩm chính là động lực, thúc đẩy cô trở thành nhà văn sau này.