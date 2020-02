Oscar 2020 tặng cửa chống đạn, áo ngực thông minh trong túi quà hơn 3 tỉ đồng

Thông tin chính thức từ IB Group, đơn vị tổ chức chuỗi âm nhạc huyền thoại Legend Concert, sự kiện âm nhạc Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam vào ngày 7.3 sẽ được lùi lại nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona