Oscar 2020: 'Joker' dẫn đầu đề cử, 'Ký sinh trùng' có lập kỳ tích?

Ngày 13.1, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) chính thức công bố danh sách đề cử Oscar 2020 . Joker, Parasite (Ký sinh trùng), The Irishman, 1917,… là những cái tên nổi bật nhất trong “bảng vàng” danh giá.

Joker của đạo diễn Todd Phillips đang là “ngựa chiến” nặng ký nhất trên đường đua với 11 lần có tên trong đề cử năm nay. Tác phẩm có mặt ở các hạng mục như: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất,...

Once Upon a Time in Hollywood, 1917 hay The Irishman tiếp tục là những cái tên “sừng sỏ” tại bảng đề cử Oscar 2020 sau khi giành được không ít kỳ tích tại các giải thưởng quan trọng trước đó khi cùng nhận được 10 đề cử tại các hạng mục.

Đạo diễn Bong Joon-ho đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim "Ký sinh trùng" tại Critics Choice Awards lần thứ 25 Reuters

Một tác phẩm đáng chú ý khác trong bảng đề cử chính là Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho với 6 lần có tên trong danh sách vừa công bố. Siêu phẩm đạt giải Cành cọ vàng 2019 sẽ chính thức chinh chiến tại các hạng mục như: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Phim quốc tế hay nhất,...

Lễ trao giải Oscar 2020 (lần thứ 92) sẽ được tổ chức vào sáng 10.2 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby ở TP.Los Angeles, bang California (Mỹ) và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.