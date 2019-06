'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My rạng ngời bên ông xã

Đây là lần hiếm hoi vợ chồng nữ diễn viên cùng xuất hiện do mỗi người đều có công việc riêng và lịch trình hoạt động khác nhau. Doanh nhân Hà Tôn Đức là Việt kiều Mỹ, kinh doanh về thuyền buồm. Tại sự kiện, nữ diễn viên Mẹ chồng chọn diện một thiết kế của Đỗ Mạnh Cường với tông màu beige ngọt ngào. Bộ cánh được kết hợp hoàn hảo với hoa tai, vòng cổ. Diễm My vẫn trung thành với kiểu tóc búi cổ điển sang trọng, mang lại vẻ ngoài cuốn hút và thanh lịch. Đến hiện tại, cô vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ.

Năm 2019 này đánh dấu 25 năm bền chặt cuộc hôn nhân của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau khi hoàn thành vai nữ chính trong phim Về trong sương mù (năm 1994) thì Diễm My quyết định kết hôn. Mãi 10 năm sau, nữ diễn viên mới quay lại với phim ảnh sau khi dành thời gian để chăm chút, vun vén hạnh phúc gia đình.

Ảnh: Bảo Trần, Phạm Khánh Linh Cả hai vợ chồng Diễm My đều lựa chọn trang phục của Đỗ Mạnh Cường khi tham dự sự kiện này

Diễm My được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nữ diễn viên cho biết cô được ông xã ủng hộ để tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật. Trong những sự kiện mà Diễm My tham gia, doanh nhân Hà Tôn Đức ủng hộ nhưng không xuất hiện bên cạnh nhằm tôn trọng sự tự do của vợ và bạn bè. Theo nữ diễn viên chia sẻ, ông xã là người có lối sống Tây phương, suy nghĩ thoáng, yêu thương vợ con hết lòng. Mỗi khi có thời gian rảnh, ông xã của Diễm My luôn cố gắng dành cho vợ để cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc bình dị, vun đắp tình cảm sau 25 nên duyên vợ chồng.

Nói về bí quyết giữ lửa sau 25 năm chung sống, nữ diễn viên cho biết tiêu chí hàng đầu để hôn nhân bền vững là sự tôn trọng và sẻ chia. Hiện tại, Diễm My và ông xã đang sống trong một căn biệt thự lớn, rộng 3.000 mét vuông, tọa lạc tại khu Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.

Ảnh: Bảo Lê, Phạm Khánh Linh Diễm My không chỉ thành công trong sự nghiệp mà có cả gia đình hạnh phúc viên mãn

Nữ diễn viên và ông xã có 2 con gái: Thùy My và Quế My. Cả hai đều được du học tại Mỹ. Người đẹp gốc Nha Trang và ông xã rất hạnh phúc khi các con đều có thành tích học tập tốt. Đặc biệt, Thùy My và Quế My sở hữu nhiều nét giống với Diễm My thời trẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1962 luôn cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc bình dị đang có được.

Ảnh: Bảo Lê, Phạm Khánh Linh Ở tuổi 56, nhan sắc của Diễm My vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tươi trẻ và quý phái

Tại sự kiện, Diễm My cũng bồi hồi nhớ lại đoạn đường 40 năm tham gia nghệ thuật. Cô cho biết mình bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm 17 tuổi, với vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Trang giấy mới của đạo diễn Trung Dân. Năm 17 tuổi cũng là lần đầu tiên Diễm My được gặp Thẩm Thúy Hằng, một nghệ sĩ mà cô rất ngưỡng mộ.

Diễm My nhớ lại: "Thời điểm này, do chiều cao có phần vượt trội 1,73m nên tôi cũng mất một số cơ hội đóng vai chính. Tôi hầu như không thể vào vai du kích, nông dân trong những phim có đề tài lịch sử cách mạng bởi vóc dáng có phần nổi trội. Thay vào đó, tôi thường vào vai vợ tướng tá sang trọng, uy quyền. Năm 1984, tôi đã được mời chụp ảnh lịch lần đầu tiên. Bước ngoặt này cũng mở ra một trang mới trong sự nghiệp, giúp tôi trở thành nữ hoàng ảnh lịch của Việt Nam".