‘Nữ hoàng K-pop’ BoA sắp phát hành album kỷ niệm 20 năm ca hát

Bài phỏng vấn BoA được tạp chí Vogue Korea công bố vào ngày 24.8. Nhớ về thời gian những năm tháng ở độ tuổi 20, BoA chia sẻ: “Ở độ tuổi 20, tôi làm việc siêng năng một cách mù quáng và cố gắng tìm kiếm những điều mình muốn. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi nghĩ mình có được thành tựu hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân thời điểm đó”. BoA nói rằng cô cảm thấy bản thân đã thực sự trở thành một người lớn, trưởng thành hơn khi bước vào tuổi 30.

Khi nói về định hướng trong tương lai, BoA thừa nhận “không biết khán giả thời nay muốn gì. Đây là thời kỳ mà công chúng đều lắng nghe những gì họ yêu thích. Vì vậy, thay vì làm nhạc cho số đông công chúng, tôi cố gắng tập trung vào sở thích của người hâm mộ. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng và lúc nào cũng nghĩ rằng người hâm mộ sẽ thích nếu mình làm điều này, trước khi thực hiện dự án mới”.

BoA nói với Vogue Korea, hễ có thể tiếp tục làm ca sĩ thì sẽ theo đuổi, nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép thì cô sẽ giải nghệ. “Không ai biết trước được tương lai nên tôi luôn phải cẩn thận những gì mình nói”, BoA cười khi được hỏi về phát ngôn lúc mới vào nghề rằng cô chỉ muốn ca hát trong 5 năm.

“Không chỉ tôi mà toàn bộ ê-kíp của công ty cũng cảm thấy áp lực. Tôi luôn cố gắng phát hành những bài hát hay trong mỗi dự án. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm được những điều bản thân muốn làm, điều đó sẽ làm cho album này đúng nghĩa là album kỷ niệm 20 năm ca hát”. BoA còn cho biết cô rất xúc động khi nhiều đàn em như Baekhyun (EXO), Red Velvet , Bolbbalgan4 và Gallant tham gia cover các bài hát của cô như Only One và Garden in the Air trong dự án “BoA yêu quý của chúng tôi”.