Nữ hoàng nhạc rock một thời từng 'sống không bằng chết' khi thành 'ca sĩ ẩn danh'

Trở về Việt Nam, Carol Thủy cho biết chị khi thì làm cơ khí, lúc làm bao mì gói, rồi công nhân thổi chai nhựa với lương khoảng 3 triệu đồng/tháng. Sau này, khi ý thức được mình có ngoại ngữ chị quyết định ra phố Tây làm việc.

Bày tỏ sự chia sẻ cùng Carol Thủy, ca sĩ Vũ Hà khích lệ: “Nếu còn cơ hội, còn yêu nghề, còn được mời thì phải đi hát vì giọng hát còn quá tuyệt vời”.

Trong Ca sĩ ẩn danh tập 2, sự xuất hiện của ca sĩ Trang My cũng khiến không ít khán giả bất ngờ. Xuất phát điểm là ca sĩ nhưng cơ duyên đã đưa một Lê Duy ra Hà Nội và trở thành nghệ sĩ make-up cô dâu nổi tiếng bậc nhất xứ Hà thành. Anh kể, ra Hà Nội cuộc sống cũng ngập tràn hạnh phúc khi có cuộc tình 4 năm đẹp cho đến khi người yêu đi lấy vợ. Buồn và tuyệt vọng, anh quyết định đi phẫu thuật chuyển giới, với con người mới - Trang My. Những kỷ niệm đi hát với Vũ Hà, với các đồng nghiệp như NSND Hồng Vân hay Vũ Hà không thể nhận ra sau khi Lê Duy chuyển giới và trở thành ca sĩ Trang My xinh đẹp cũng được ôn lại trên sân khấu.

Lê Duy một thời nay đã là Trang My Ảnh: M.G

Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của ca sĩ Khánh Duy – người đầu tiên giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1991. Từng là giọng ca đình đám, có quãng thời gian nghỉ hát đến 5 năm sau khi lập gia đình nhưng anh vẫn khao khát được đứng trên sân khấu trở lại.

Ca sĩ Thùy Dương - "nữ hoàng màn ảnh nhỏ" một thời Ảnh: M.G

Một gương mặt khác của Ca sĩ ẩn danh là ca sĩ Thùy Dương - “nữ hoàng màn ảnh nhỏ” một thời. Thời đỉnh cao, chị gần như chiếm sóng truyền hình. Sau sự nghiệp ca sĩ phòng trà, chị chuyển nghề làm giáo viên đã 30 năm nay và có cuộc sống viên mãn bên chồng - người hết lòng ủng hộ mình. Chị chia sẻ cuộc đời mình không có những nốt trầm, chỉ có nốt trung và cao, không biết do may mắn hay do cách sống không muốn bon chen nên được vậy…