Nữ rapper xứ Hàn bị 'ném đá' vì để lộ nội y ngay sân bay

Theo Koreaboo, sáng 20.9, Jessi có lịch trình mới ở nước ngoài nên cô đến sân bay từ sớm. Xuất hiện ngay lối vào, rapper sinh năm 1988 gây chú ý nhờ diện mốt giấu quần (phong cách ăn mặc được nhiều người trẻ ưa chuộng với chiếc áo thu dáng rộng và dài đủ để che khuất quần đùi mặc phía trong). Người đẹp mặc áo thun rộng màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và mang giày thể thao sành điệu. Khi đang đẩy hành lý vào phía trong sân bay, ca sĩ 31 tuổi bất ngờ quay đầu vẫy tay chào người hâm mộ đang đứng bên ngoài. Lúc này, mọi ánh mắt không đổ dồn về gương mặt rạng rỡ, thân thiện của cô mà hướng sự chú ý xuống phía dưới, nơi chiếc áo phông không đủ dài để che đi chiếc quần lót màu đen phía trong. Khoảnh khắc nghệ sĩ này lộ nội y ngay nơi công cộng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng.

Sự cố trang phục khiến giọng ca 31 tuổi bị khán giả chỉ trích dữ dội ẢNH: NEWSEN

Hình ảnh hớ hênh của Jessi nhanh chóng lọt vào ống kính của cánh săn ảnh và được các trang tin xứ kim chi rầm rộ đăng tải. Sự cố “lộ hàng” của giọng ca Ssenunn nhanh chóng thành đề tài “nóng hổi” để cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán rầm rộ trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người ra sức chỉ trích vì nữ ca sĩ chỉ mặc quần lót phía trong thay vì phải diện thêm quần đùi như số đông vẫn làm. Hàng loạt bình luận trỉ trích Jessi cũng từ đó mà xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội: “Đó chẳng phải là quần lót thôi sao, tại sao cô ta lại có thể chỉ mặc mỗi quần lót nhỉ? Thật sự ghê tởm”, “Nhìn phản cảm quá!”, “Cái đó đâu phải quần đùi, là quần lót đó. Thật quá lắm rồi”, “Tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Hết nói nổi!”….

Nghệ sĩ 8X vốn đã quen thuộc với người hâm mộ Kpop với phong cách ăn mặc gợi cảm, táo bạo nhất nhì làng giải trí xứ kim chi. Cô thường xuyên xuất hiện với nhiều trang phục bó sát cơ thể khoe vóc dáng nóng bỏng, những thiết kế khoét sâu, sẻ sâu hay các bộ cánh xuyên thấu “đốt mắt” người xem. Tuy nhiên, sự cố lần này khiến hình tượng quen thuộc của rapper 31 tuổi vượt ra khỏi ranh giới gợi cảm mà thành phản cảm, lố bịch. Hiện cô vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả quê nhà.

Jessi xưa nay vốn quen thuộc với những bộ cánh nóng bỏng, kiệm vải ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessi sinh năm 1988 và được biết đến là một rapper người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng tại xứ kim chi. Năm 2005, cô phát hành đĩa đơn đầu tay Get Up nhưng thành công không như mong đợi của “đứa con tinh thần” đầu tiên khiến cô trở lại Mỹ. Mãi đến 2014, Jessi mới tái xuất Kpop với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hip hop Lucky J. Nghệ sĩ 31 tuổi nổi bật với phong cách âm nhạc lẫn thời trang cá tính, mạnh mẽ và phóng khoáng. Cô sở hữu các bản hit như: Unpretty Dreams, I Want To Be Me, Ssenunn, Excessive Love… Kể từ khi Lucky J tan rã vào năm 2016, Jessi đẩy mạnh các hoạt động solo và đang trực thuộc công ty P-nation cùng với HyunA, E'Dawn và PSY.