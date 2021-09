Nước Pháp thương tiếc ‘báu vật quốc gia’ Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo qua đời ngày 6.9 tại nhà riêng. Ông là nhân vật hàng đầu của điện ảnh Pháp được công chúng tiếc thương trên khắp đất nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tweet rằng nước Pháp vừa mất một "báu vật quốc gia".

"Đối với tôi, dường như cả nước Pháp đều buồn", Michel Godest, bạn và luật sư của Jean-Paul Belmondo, nói với báo giới rồi vỡ òa trong nước mắt.

Là một diễn viên tài năng, thường tự mình thực hiện các pha nguy hiểm, Jean-Paul Belmondo chuyển sang đóng nhiều phim điện ảnh vào những năm 1960-1970 và trở thành một trong những diễn viên vào vai người hùng hành động và hài hàng đầu của Pháp.

Quyết định theo đuổi sự nghiệp điện ảnh thương mại và xa lánh các nhà làm phim nghệ thuật của ông dẫn đến nhiều lời chỉ trích rằng ông đã lãng phí tài năng không thể bàn cãi của mình - điều mà ông luôn phủ nhận.

Jean-Paul Belmondo từng nói: “Khi một diễn viên thành công, mọi người quay lưng lại với anh ta và nói rằng anh ta đã đi theo con đường dễ dàng, rằng anh ta không muốn nỗ lực hay chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Nhưng nếu việc lấp đầy khán giả tại các rạp chiếu phim dễ dàng như vậy, thì thế giới điện ảnh sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại màn bạc lâu như vậy nếu tôi làm bất cứ thứ cũ kỹ nào".

Godest tiết lộ với hãng tin AFP rằng "Jean-Paul Belmondo rất mệt mỏi trong một thời gian dài và ra đi thanh thản".

Jean Seberg và Jean-Paul Belmondo trong À bout de souffle ẢNH: T.L

Jean-Paul Belmondo sinh ngày 9.4.1933 tại Neuilly-sur-Seine (Pháp), là con trai của nhà điêu khắc lừng danh Paul Belmondo và họa sĩ Sarah Rainaud-Richard. Mặc dù có nền tảng văn hóa gia đình, nhưng ông lại bị cuốn hút vào thế giới thể thao hơn là nghệ thuật và là một võ sĩ quyền anh khi còn trẻ.

Khi ông phát hiện ra khả năng diễn xuất, phải mất ba lần cố gắng chứng tỏ trước khi Nhạc viện Paris đồng ý vào năm 1952 nhận ông làm sinh viên. Con đường học vấn không hề suôn sẻ và Jean-Paul Belmondo đã bỏ cuộc sau cơn giận dữ vào năm 1956 khi nhận được lời nhận xét của một thành viên ban giám khảo nhạc viện trong buổi biểu diễn của mình:: "Belmondo sẽ không bao giờ thành công với bộ mặt côn đồ của mình".

Jean-Paul Belmondo vào những năm 1970 ẢNH: THE GUARDIAN

Câu trả lời của Jean-Paul Belmondo là vào vai chính hơn 80 bộ phim, trong đó có nhiều bộ phim bom tấn, trong hơn nửa thế kỷ tiếp theo.

Jean-Paul Belmondo lần đầu tiên được ca ngợi trong phim Sois belle et tais-toi vào năm 1958 rồi À double tour của Claude Chabrol, À bout de souffle của Jean-Luc Godard năm 1959.

Vai diễn Michel Poiccard, người tình lãng mạn nhưng lại là một tên tội phạm nguy hiểm, yêu cô gái Mỹ Patricia Franchini (Jean Seberg) trong À bout de souffle của đạo diễn Godard đã giúp ông trở thành ngôi sao quốc tế.

Sự hấp dẫn của lối diễn xuất của Jean-Paul Belmondo đó là pha trộn giữa giễu cợt và nhạy cảm, ấm áp tình cảm tạo ra một loại chủ nghĩa lãng mạn mới mang lại cho ông những vai diễn trong nhiều phim của các đạo diễn thuộc thế hệ "Làn sóng mới" của Pháp là Francois Truffaut, Alain Resnais, Louis Malle.

Khán giả khó thể quên đươc hình ảnh nhân vật Jean Valjean do Jean-Paul Belmondo đóng trong phim Les Misérable do Claude Lelouch đạo diễn, ra rạp năm 1995. Bộ phim sau cùng ông tham gia là Un homme et son chien do Francis Huster chỉ đạo khởi chiếu năm 2009.