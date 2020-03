Ồn ào ca sĩ tố công ty quản lý 'ăn chặn' cát sê

Phía Công ty ICM cho rằng có một thế lực đứng đằng sau xúi giục Jack “nổi dậy” và đã nêu rõ bản hợp đồng có thời hạn 5 năm của Jack. Bà Tạ Hà, đại diện Công ty ICM, khẳng định sự nổi tiếng hiện tại của Jack là cả nỗ lực thầm lặng của ê kíp công ty. Jack và K-ICM đã có kết cục đường ai nấy đi, không còn hợp tác nữa.

Trước đó, showbiz Việt cũng xảy ra nhiều vụ xích mích giữa ca sĩ và công ty quản lý. Năm 2014, Sơn Tùng M-TP quyết định ngừng hợp tác với Văn Production của nhạc sĩ Huy Tuấn do lịch làm việc quá dày đặc. Ngược lại, phía công ty tố nam ca sĩ vô kỷ luật, tự ý hủy show và ký hợp đồng quảng cáo mà không qua công ty. Năm 2017, ca sĩ Erik cũng tố Công ty quản lý St.319 trả lương bèo bọt, xúc phạm nhân phẩm và không cho phép nghỉ dù bị bệnh. Phía công ty thì phản pháo rằng Erik không trung thực, làm việc kém ý thức, vi phạm nội quy nhiều lần và lý do muốn rời công ty là để tự do yêu đương.

Góc khuất sau ánh hào quang

Phải nói, đằng sau những lời kể đầy hào nhoáng trước khán giả và giới truyền thông, không ít ê kíp nghệ sĩ và công ty quản lý có những mâu thuẫn ngầm chỉ chờ đến ngày bùng nổ, nhiều khi còn dẫn nhau ra tòa. “Đó là góc khuất phía sau ánh hào quang mà “người trong cuộc” nào cũng ít nhiều từng trải qua. Tuy nhiên họ có làm lớn chuyện, hay chọn chia tay trong êm thấm hay không mà thôi. Bởi tất cả những “phản ứng ngược”, làm mọi chuyện ầm ĩ, bung bét đều khiến cả hai cùng tổn thất và bị ảnh hưởng lớn”, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ.

Hiện tại, dễ thấy không có ca sĩ nào tự hoạt động độc lập và ai muốn công việc trôi chảy, thăng tiến trong nghề hát đều có một

ê kíp quản lý lo tất cả từ chọn bài hát, đạo diễn quay MV, sắp xếp lịch diễn, quan hệ với truyền thông, đối tác, chốt giá cả với bầu sô... để ca sĩ dành sức tập trung hát cho hay nhất. Một sự cộng hưởng tốt trong mối quan hệ giữa công ty quản lý và nghệ sĩ sẽ giúp đôi bên cùng có lợi, đạt hiệu quả với những mục tiêu đề ra. Những ồn ào “đứt gánh giữa đường” của nghệ sĩ và công ty quản lý thời gian qua rất khó để phân định đúng, sai. Vì vậy, cả hai bên cần phải cẩn trọng trong quá trình thỏa thuận và xây dựng các điều khoản hợp tác.

Anh Lý Minh Tùng, quản lý lâu năm của ca sĩ Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Gin Tuấn Kiệt..., cho biết: “Cần phải làm việc dựa trên nền tảng tôn trọng, thấu hiểu, ổn định trong hợp tác, cũng như đảm bảo thực hiện đúng với những gì đã cam kết trong hợp đồng. Đây là điều cơ bản để đôi bên cùng phát triển và là cách duy nhất có được mối quan hệ bền vững để cùng nhau tạo nên các sản phẩm chất lượng tốt”.