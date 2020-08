'Ông hoàng nhạc rap' Snoop Dogg chọn ai là rapper vĩ đại mọi thời đại?

Trong danh sách 10 rapper vĩ đại mọi thời đại của Snoop Dogg, đứng đầu là rapper Slick Rick. Slick Rick (người Mỹ gốc Anh, 55 tuổi) là người tiên phong trong lĩnh vực hip hop từ những năm 1980. Slick Rick nổi tiếng với sự nghiệp solo cũng như khi hợp tác với Doug E. Fresh tạo ra những tác phẩm kinh điển The Show, La Di Da Di.

Snoop Dogg cũng đưa L.L. Cool J vào top 10 rapper vĩ đại mọi thời đại. L.L. Cool J nổi tiếng với với các ca khúc Rock the bells, Mama said knock you out, I need love. L.L. Cool J trở thành rapper đầu tiên được tôn vinh tại giải Kennedy Center Honors vào năm 2017. Đây là một trong những giải thưởng thành tựu văn hóa trọn đời uy tín nhất của Mỹ, được tổ chức thường niên từ 1978. LL Cool J còn là diễn viên, nhà văn và từng chiến thắng 2 giải Grammy (năm 1992 với Mama Said Knock You Out và vào năm 1997 với Hey Lover) cũng như nhiều giải khác.