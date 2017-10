Kết quả giải thưởng Grand Bell Awards 2017: Phim xuất sắc nhất - A Taxi Driver Đạo diễn xuất sắc nhất - Lee Joon Ik (Anarchist from Colony) Nam diễn viên xuất sắc nhất - Sol Kyung Gu (The Merciless) Nữ diễn viên xuất sắc nhất - Choi Hee Seo (Anarchist from Colony) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Bae Sung Woo (The King) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Kim So Jin (The King) Đạo diễn mới xuất sắc nhất - Uhm Tae Hwa (Vanishing Time: A Boy Who Returned) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Park Seo Joon (Midnight Runners) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Choi Hee Seo (Anarchist from Colony) Phục trang xuất sắc nhất - Shim Hyun Seob (Anarchist from Colony) Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất - Lee Jae Sung (Anarchist from Colony) Kịch bản xuất sắc nhất - Han Jae Rim (The King) Âm thanh xuất sắc nhất - Dal Pa Ran (Vanishing Time: A Boy Who Returned) Dựng phim xuất sắc nhất - Shin Min Kyung (The King) Hiệu ứng ánh sáng xuất sắc nhất - Kim Jae Geun (Prison) Kế hoạch sản xuất xuất sắc nhất - Choi Ki Seob, Park Eun Kyung (A Taxi Driver) Quay phim xuất sắc nhất - Park Jung Hoon (The Villainess) Giải thưởng công nghệ - Jung Do Ahn, Yoon Hyung Tae (The Villainess) Giải thưởng Cống hiến - Kim Young Ae (đã qua đời vào đầu năm nay)