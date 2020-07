Park Seo Joon được Cục Thống kê Hàn Quốc chọn làm đại sứ danh dự 2020

Theo Soompi, một sự kiện kỷ niệm của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc đã được tổ chức vào ngày 8.7 tại khu vực Jamsil, thủ đô Seoul. Trong sự kiện này, diễn viên Park Seo Joon là một trong những người đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho cuộc Tổng điều tra dân số, nhà ở và Tổng điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 , sự kiện chỉ có một số ít đại diện tham dự.

Đại diện Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích: "Park Seo Joon là một diễn viên xuất sắc và xây dựng được hình ảnh đáng tin cậy thông qua các bộ phim điện ảnh , truyền hình và chương trình tạp kỹ. Vì niềm tin và sự chính xác là tiêu chí quan trọng của chúng tôi trong cuộc điều tra dân số nên chúng tôi tin rằng anh ấy là người phù hợp để trở thành đại sứ danh dự của chúng tôi".

Park Seo Joon (trái) được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự 2020 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc lựa chọn Ảnh: Soompi

Park Seo Joon chia sẻ: "Tôi rất vui khi được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho cuộc điều tra dân số. Đây là một sự kiện quy mô lớn diễn ra cứ 5 năm một lần. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đạt được mục tiêu tỷ lệ tham gia 100%". Anh cũng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng thông tin điều tra dân số rất quan trọng. Nó trở thành nền tảng của tất cả các chính sách tại Hàn Quốc. Thông tin được thu thập thông qua điều tra dân số sẽ cung cấp dữ liệu chính xác để định hình các chính sách liên quan đến phúc lợi, giao thông, giáo dục và các lĩnh vực khác".

Với tư cách là đại sứ danh dự, Park Seo Joon sẽ tham dự nhiều hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến để khuyến khích công dân tham gia vào cuộc điều tra dân số sắp tới.

Park Seo Joon sinh năm 1988. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ nhỏ trong phim Dream High 2. Từ đó đến nay, Park Seo Joon đã trải qua quãng thời gian dài để khẳng định bản thân trên màn ảnh. Anh ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình ăn khách như: What's Wrong with Secretary Kim (Thư ký Kim sao thế), Fight for My Way (Thanh xuân vật vã) She was pretty (Cô nàng xinh đẹp) và gần nhất là Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Nam diễn viên được nhiều khán giả yêu mến vì ngoại hình điển trai cùng sự chăm chỉ và khả năng biến hóa đa dạng mỗi khi nhận tác phẩm mới.