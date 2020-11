'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' bóc trần bộ mặt thật của giới nhà giàu

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Đó có thể là sự kết nối đến từ những mâu thuẫn, là mối quan hệ tình cờ do có chung điều quan tâm, là sự ghen tuông đố kỵ trong tình cảm…

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu là bộ phim đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc Ảnh: SBS

Từ câu chuyện của 3 người phụ nữ, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu để lại những bài học đáng suy ngẫm về mặt tối của con người khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, về cách đồng tiền làm tha hóa con người.

Với nội dung kịch tính, chỉ sau hai tập đầu tiên, rating (lượng người xem trung bình) của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đã vượt mức 10%. Theo Hancinema, sang đến tập 4, phim đứng đầu bảng xếp hạng tỉ suất người xem cả trên đài cáp và đài trung ương (rating 13,4%) so với các đối thủ chiếu cùng khung giờ.

Câu chuyện cuộc đời 3 người phụ nữ

Trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, nhân vật trung tâm của phim là 3 người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Oh Yoon Hee là cô gái nghèo nuôi tham vọng gia nhập xã hội thượng lưu. Cheon Seo Jin là nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, cô là người nham hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Shim Soo Ryeon là vợ của tổng giám đốc thành đạt, thế nhưng cuộc sống của cô hiện tại là chuỗi ngày bất hạnh vì chồng gian dối, con cái lạnh lùng.

Có cuộc sống giàu có, xa hoa, Shim Soo Ryeon vẫn không cảm thấy hạnh phúc Ảnh: Soompi

Ba người phụ nữ mang trong mình những tham vọng riêng. Nhưng điểm chung giữa họ là đều thiếu thốn về tình cảm, khao khát được công nhận, được yêu thương và trân trọng. Lấy phụ nữ làm trung tâm của câu chuyện, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu vừa thể hiện tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ, vừa khắc họa những khó khăn, áp lực của họ khi cố gắng tồn tại trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Với phụ nữ, sự nghiệp hay gia đình mới là điều quan trọng? Họ làm gì để đạt được những tham vọng của mình? Ai mới là người có cách yêu thương con đúng đắn? Những câu hỏi được đặt ra trong phim khiến người xem tò mò, đôi khi nhìn thấy hình bóng của chính bản thân mình trong đó.

Những cú twist bất ngờ

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu gây sốc cho khán giả ngay từ phần mở đầu, với cái chết của nữ học sinh trẻ trong khu biệt thự 100 tầng xa hoa. Cái chết này cũng là nguyên nhân bắt đầu cho những hành động bí ẩn sau đó của nhóm người quý tộc. Khi các cư dân trong tòa nhà tìm cách để che giấu cái xác, dàn dựng hiện trường giả, cũng là lúc những âm mưu trả thù được nhen nhóm, sự rạn nứt trong các mối quan hệ dần hiện rõ hơn.

Phim đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Những cuộc đấu đá, tranh giành, những màn trả thù không khoan nhượng diễn ra với tình tiết gấp gáp, đẩy nhịp phim lên cao trào và khiến bầu không khí được xây dựng trong tác phẩm trở nên căng thẳng, kịch tính.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu tạo được sự bất ngờ, khiến người xem hồi hộp theo dõi Ảnh: SBS

Tác phẩm không ngần ngại lột trần bộ mặt thật của những con người khoác trên mình vỏ bọc hào nhoáng, miệng nói những lời đạo đức nhưng thực chất bên trong luôn tính toán điều có lợi cho bản thân, tìm đủ mọi cách để hơn thua với người khác.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu cũng nêu bật thực trạng đen tối mà Hàn Quốc nói riêng và toàn xã hội nói chung đang đối mặt: đề cao cuộc sống vật chất và tìm đủ mọi cách để chạy theo đồng tiền. Khi con người lấy đồng tiền làm mục đích sống, đặt nó làm trung tâm của cuộc đời, đồng nghĩa với việc họ phải đối diện với sự cám dỗ khủng khiếp của nó. Và sự cám dỗ ấy rất dễ làm mờ mắt, dẫn người ta đến hố sâu của dục vọng.

Dàn diễn viên thực lực

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu sở hữu dàn diễn viên đông đảo. Ba nhân vật chính của phim là ba tên tuổi nổi tiếng và được khán giả công nhận về khả năng diễn xuất. Đó là ngôi sao Thái Vương Tứ Thần Ký Lee Ji Ah, mỹ nhân nhóm nhạc S.E.S Eugene và bà xã tài tử Lee Sang Woo - Kim So Yeon.

Lee Ji Ah trở thành cái tên được được săn đón sau thành công của phim truyền hình kinh phí “khủng” Thái Vương Tứ Thần Ký, đóng cặp với "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon năm 2007. Eugene sở hữu sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất tiếng tăm. Cô được yêu thích khi tham gia vào các bộ phim Cuộc sống tươi đẹp, Thật lòng yêu em, Vua bánh mì, Lửa yêu còn cháy...

Ba nữ chính của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu - Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene (từ trái sang) đều là tên tuổi nổi tiếng, có thực lực diễn xuất Ảnh: SBS

Trong khi đó, Kim So Yeon được mệnh danh là “ác nữ màn ảnh Hàn”. Với khuôn mặt xinh đẹp, cá tính, cô thường được giao đóng những dạng vai có tính cách phức tạp trong các tác phẩm như Bệnh viện phụ sản Soonpoong, Iris, Công tố viên sành điệu, Tình yêu thuần khiết…

Ngoài ra, nam diễn viên kỳ cựu Uhm Ki Joon trong vai người chồng giàu có của Shim Soo Ryeon và diễn viên tuổi teen Kim Hyun Soo cũng là điểm cộng cho bộ phim. Hai nhân vật này đóng vai trò xúc tác cho những hành động của các nhân vật chính, đồng thời là sợi dây gắn kết quan trọng để khán giả hiểu được cuộc sống nội tâm ẩn giấu bên trong họ.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu do Kim Soon Ok – biên kịch của Sự quyến rũ của người vợ, Hội chị em báo thù… chấp bút, đạo diễn Joo Dong Min của Hoàng đế cuối cùng đứng sau chỉ đạo. Tác phẩm được phát sóng vào thứ hai, thứ ba hằng tuần trên Đài SBS.