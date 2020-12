'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' đạt rating cao nhất từ khi phát sóng

Theo Nielsen Korea, tập 15 của phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu vừa phát sóng hôm 15.12 (giờ địa phương) trên Đài SBS đã ghi nhận mức rating (lượng người xem) trung bình trên toàn quốc là 19,6% và 23,3% (tương ứng với 2 phần mỗi tập). Đây là thành tích tốt nhất bộ phim đạt được từ khi công chiếu, phá vỡ kỷ lục tác phẩm thiết lập trước đó là 22,1%.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ngày càng kịch tính, hấp dẫn Ảnh: Soompi

Trong tập phát sóng mới nhất, Seo Jin Cheon (Kim So Yeon) và người chồng Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) chính thức ly hôn. Hai người từ vợ chồng trở thành thù địch vì Ha Yoon Cheol phát hiện con gái mình gặp những vấn đề tâm lý do sự dạy dỗ khắc nghiệt của vợ. Trong khi đó, Oh Yoon Hee (Eugene) cũng ngày càng có thái độ gay gắt với Seo Jin Cheon vì vấn đề xin thôi học của Bae Ro Na (Kim Hyun Soo). Ở phần cuối phim, Seo Jin Cheon vì muốn trở thành người thừa kế tập đoàn đã để mặc cha mình qua đời.

Cũng trong tập này, Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) quyết định hợp tác với doanh nhân thành đạt Logan Lee (Ha Seok Jin), thực chất là anh trai của con gái ruột Min Seol Ah (Jo Su Min) để tìm cách trả thù Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon). Phim hứa hẹn ngày càng trở nên kịch tính vì Joo Dan Tae bắt đầu nghi ngờ thân phận của Logan Lee.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện của 3 người phụ nữ, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu để lại những bài học đáng suy ngẫm về mặt tối của con người khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, về cách đồng tiền làm tha hóa con người.