'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' duy trì rating cao dù gắn mác 19+

Theo Nielsen Korea, tập 19 của phim truyền trình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) phát sóng vào ngày 29.12 trên Đài SBS đã ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 21,3 và 23,5% (tương ứng 2 phần mỗi tập). Đây là mức rating giảm nhẹ so với con số 21 và 23,9% trong tập trước. Tuy nhiên, việc không có sự sụt giảm đáng kể về số lượng người xem dù hai tập gần nhất của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu được xếp hạng 19+ là minh chứng cho sự phổ biến của bộ phim đối với khán giả Hàn Quốc

Trong tập 19, Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah) hợp tác với Logan Lee (Park Eun Seok) để buộc hội nhà giàu trong Hera Palace thừa nhận tội ác mình đã thực hiện với Min Seol Ah (Jo Su Min). Nỗi ám ảnh trong đêm kinh hoàng đó không chỉ dành cho phụ huynh mà còn xảy đến với cả con cái của họ. Chúng buộc phải viết biên bản tự khai đã bắt nạt tập thể Min Seol A và giao nộp lại cho Logan Lee (Park Eun Seok) lúc này đang đóng giả thầy giáo Gu Ho Dong.

Màn trả thù hội phụ huynh nhà giàu của Shym Su Ryeon trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Shym Su Ryeon tìm gặp Oh Yoon Hee (Eugene) và nói rằng cô đã biết hết mọi chuyện. Tuy nhiên, Oh Yoon Hee nhất quyết không thừa nhận mình đã giết hại Min Seol Ah. Thậm chí, Oh Yoon Hee còn gọi Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) đến để khống chế Shym Su Ryeon.

Shym Su Ryeon được Logan Lee giúp đỡ, trốn thoát khỏi nhà của Ju Dan Tae. Hai người phối hợp tìm cách lừa Ju Dan Tae ký hợp đồng để kêu gọi đầu tư rồi lật tẩy con người thật của hắn lẫn Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) trong buổi lễ quan trọng. Phim hứa hẹn bùng nổ ở tập cuối khi các nhân vật lần lượt phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn của mình trong quá khứ.