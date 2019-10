Phẫn nộ với nữ ca sĩ người Mỹ diện áo dài Việt Nam nhưng 'quên' mặc quần

Theo thông tin từ trang Dallas Observer, tối 10.10 (giờ địa phương), Kacey Musgraves đã có buổi biểu diễn đầy ấn tượng tại Dallas (Mỹ) trước đông đảo khán giả. Xuất hiện trên sân khấu, ngôi sao sinh năm 1988 diện chiếc áo dài màu vàng chất liệu khá mỏng nhưng không mặc quần. Cô thể hiện hàng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của mình như: Slow Burn, High Horse, Rainbow, Golden Hour… Ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng nước Mỹ nhận được nhiều lời khen vì giọng hát tuyệt vời, phong cách biểu diễn cuốn hút, tự tin và chuyên nghiệp.

Giọng ca nhạc đồng quê diện áo dài Việt Nam lên sân khấu nhưng lại "quên" mặc quần ẢNH: MIKE BROOKS

Tuy nhiên, cách ăn mặc của nữ ca sĩ không được nhiều người hâm mộ Việt biết tới cho đến khi Kacey Musgraves chia sẻ loạt ảnh hậu trường với trang phục truyền thống của Việt Nam lên mục story của Instagram cá nhân vào chiều 11.10 (giờ địa phương). Trong những hình ảnh được chủ nhân giải Grammy khoe trên mạng xã hội , cô vô tư uốn éo, tạo dáng phản cảm với chiếc áo dài không quần. Thậm chí, nữ ca sĩ còn đăng một video ngắn ghi lại những động tác khiêu khích, hớ hênh với bộ cánh vừa mặc lên sân khấu. Những hình ảnh nói trên nhanh chóng gây sự chú ý với nhiều khán giả cũng như truyền thông Việt Nam và trở thành đề tài được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội.

Đa phần những bình luận về loạt ảnh của Kacey Musgraves đều thể hiện thái độ bức xúc, phẫn nộ trước cách ăn mặc phản cảm của ngôi sao nổi tiếng. Nhiều người cho rằng trang phục biểu diễn có thể quyến rũ, phá cách thậm chí táo bạo song người nghệ sĩ không vì thế mà có thể diện quốc phục của một quốc gia với thái độ thiếu tôn trọng thậm chí là bôi nhọ, xúc phạm như trường hợp của chủ nhân hit Golden Hour.

Cách ăn mặc của ngôi sao 31 tuổi khiến nhiều người Việt bức xúc, phẫn nộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Cùng với đó, những ý kiến chỉ trích, “ném đá” Kacey Musgraves ngập tràn trên mạng xã hội: "Người Việt Nam không mặc áo dài như vậy", “Dù gì cũng là ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc đồng quê, lại được cả giải Grammy mà ý thức quá tệ. Áo dài là trang phục tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt mà mặc như thế khác nào sỉ nhục văn hóa, phụ nữ Việt Nam? Muốn không đụng hàng trên sân khấu thì thiếu gì cách mà sao phải lấy cả một quốc gia ra làm trò đùa như vậy?”, “Nghĩ sao áo dài duyên dáng, đẹp đẽ là thế mà lôi ra mặc theo cái kiểu tục tĩu, chào hàng như này?”, “Thô bỉ kinh khủng, mấy hết cả cái đẹp của bộ áo dài đó. Mặc như chị chẳng khác nào gián tiếp xúc phạm Việt Nam. Mấy nghệ sĩ quốc tế nếu muốn mặc áo dài thì mặc cho đàng hoàng, không thì khỏi mặc chứ đừng làm ô uế vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt”…

Nhiều người yêu cầu giọng ca Rainbow lên tiếng xin lỗi vì xúc phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Bên cạnh những bình luận chỉ trích gay gắt, nhiều người còn liên hệ trường hợp của giọng ca sinh năm 1988 với việc Kim Kardashian từng phải xin lỗi người Nhật vì lấy tên Kimono đặt tên cho một dòng đồ lót của mình. Từ câu chuyện của Kim “siêu vòng ba”, không ít tài khoản cho rằng người Việt cũng cần hành động dứt khoát, mạnh tay trước những hành vi xúc phạm văn hóa Việt. Nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm này đề xuất rằng mọi người nên đưa ra phản hồi với Kacey Musgraves trên Instagram để nữ ca sĩ biết được hành vi của mình là không phù hợp và gửi lời xin lỗi đến người Việt Nam.

Trước cách diện đồ bị chỉ trích dữ dội, Kacey Musgraves vẫn chưa lên tiếng về sự việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Kacey Musgraves sinh năm 1988 tại Texas (Mỹ) và là một trong những giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê. Nữ ca sĩ bắt đầu sáng tác từ năm lên 8, học guitar khi 12 tuổi và bước chân vào làng nhạc đồng quê thuở mới 18. Trong suốt 13 năm theo đuổi đam mê ca hát, Kacey Musgraves đã sở hữu nhiều album nổi tiếng như: Wanted: One good cowboy (2003), Same Trailer Different (2013), Pageant Material (2015), Golden Hour (2018)… Hiện ngôi sao 31 tuổi là chủ nhân của 6 giải Grammy, 4 giải thưởng từ Hiệp hội âm nhạc quốc gia, 3 giải thưởng của Viện Hàn lâm âm nhạc quốc gia cùng nhiều thành tích ấn tượng khác.