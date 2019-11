Phan Thị Mơ cam kết chạy 10km khi làm đại sứ giải marathon quốc tế

Trong show The Only Way Is Essex phát sóng tối 10.11 (giờ Anh), người đẹp Amber Turner gây sốc với những khoảnh khắc gợi cảm trong phòng ngủ với bạn trai. Phân cảnh của họ gây ra nhiều ý kiến vì quá riêng tư và thân mật.