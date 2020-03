Phi Nhung gửi 400 khẩu trang cho con ruột ở Mỹ: 'Mẹ chỉ làm được như vậy'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung gây chú ý khi tiếp tục đăng ảnh khoe con gái Wendy . Sau thời gian ngừng liên lạc vì con gái phải tăng ca trong bệnh viện, Phi Nhung đã gửi sang Mỹ 400 chiếc khẩu trang. Được biết, đây là món quà mà nữ ca sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng con gái và bệnh viện Mỹ nơi Wendy đang làm y tá.

Thông báo về sự việc, Phi Nhung viết: “Mẹ chỉ làm cho con được như vậy, vì kỷ niệm một năm đi làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé, mẹ rất khỏe con an tâm nha, mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ mình bây giờ lại đứng thứ nhất (về số ca nhiễm Covid-19), mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé, mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại tốt thật tốt”.

Con gái Wendy Phạm của Phi Nhung khoe ảnh nhận được món quà bất ngờ từ mẹ Ảnh: FBNV

Đính kèm bài viết của giọng ca Vườn tao ngộ còn khoe tin nhắn cùng hình ảnh con gái Wendy vui mừng nhận quà của mẹ. Trong đó, khán giả xúc động với dòng tâm sự mà con gái cô gửi đến: “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không chỉ nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ yêu nhiều”.

Sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của khán giả với hơn 2.000 lượt tương tác. Một người dùng bày tỏ: “Dịch bệnh sẽ sớm qua nhanh thôi, hai mẹ con sẽ sớm gặp lại thôi”. Một khán giả xúc động: “Thương baby tóc vàng nhiều lắm và thương cho mẹ Nhung nữa, hai mẹ con cố lên nhé. Cầu mong mọi chuyện được bình an”. “Wow, 400 cái luôn, thật tuyệt vời. Mẹ chị Wendy thật vĩ đại”, một người dùng nhận xét.