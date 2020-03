Con ruột nhắn nhủ Phi Nhung: Mẹ đừng đi đâu nha, để con yên tâm đi làm

Đáp lại lời dặn dò của con gái, Phi Nhung viết: “Okay mẹ hứa, mẹ sẽ không đi đâu hết. Ở nhà, con an tâm làm việc nhé, mẹ yêu con nhiều lắm con biết không?”. Sau khi đăng tải, bài viết gây chú ý nhiều người với hơn 2.900 lượt tương tác. Một người dùng bày tỏ: “Thương hai mẹ con quá”. Một khán giả xúc động: “Windy đi làm không được nghỉ ngơi mà vẫn gọi điện thoại, nhắn tin cho mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe , yêu hai mẹ con nhiều”.

Ngoài ra, hàng loạt tài khoản còn lên tiếng an ủi và động viên Phi Nhung: “Dù hai mẹ con cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất , nhưng trong lòng luôn có nhau thì vẫn rất gần”, “Trân trọng sự hi sinh vất vả của đội ngũ y bác sĩ, cầu chúc cho mọi người đều bình an. Mong dịch bệnh qua mau, người người đều hạnh phúc”, “Cố lên nhé bạn Wendy! Nhớ giữ sức khỏe nhé”, “Chị nên hãnh diện có cô con gái tuyệt vời, biết lo lắng cho mẹ và mọi người”, “Thương cho em ấy, thật cảm động hai mẹ con giữ gìn sức khỏe nha”…