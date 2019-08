Phi Nhung nhận xét thí sinh 'hát như trả bài' trên sóng truyền hình

Là ca sĩ khép lại đêm nhạc Việt - Hàn tối 30.8, Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả những giây phút thực sự thăng hoa trong âm nhạc qua hàng loạt ca khúc: Tiếng gió xôn xao, Tự khúc mùa đông, Xuân thì, You are my everything…