Phí Phương Anh sắp ra mắt show thời trang và làm đẹp riêng

Người đẹp trẻ trung và rạng rỡ sau hai năm giành quán quân The Face 2016 Chân dài 21 tuổi không ngại bị gọi là "một màu" khi giữ hình ảnh an toàn, không scandal Sở hữu chiều cao không quá nổi bật so với các người mẫu khác nhưng Phí Phương Anh vẫn khá đắt show Chân dài này từng tung hoành ở nhiều sàn diễn thời trang quốc tế và xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Vogue