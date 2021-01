Phiến đá mọc - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Vợ chồng con cái nhà Vinh, em trai Phàm tự động dạt vào một góc nhà, nhường chỗ cho bà ta. Con Vy, em gái út, hai mươi bảy tết từ dưới thủ đô về, sững sờ trước người đàn bà ngồi bên cửa sổ. Không nói không rằng, nó cất đồ đạc, quà cáp, rồi lặng lẽ ra vườn.

Vườn nhà Phàm rộng, hơn hai mươi năm nay chỉ trồng mía tím. Vào lúc mía mới đặt hom, Phàm tranh thủ tra đậu xanh, đậu đen, đậu tương. Khi mía lên ngang đùi, trong nhà đã hũ to hũ nhỏ các loại đậu. Phàm bảo mẹ thích ăn chè đậu xanh, thích xôi hoa cau, thích gói bánh tình nhân lắm. Năm nào trồng mới mía, Phàm cũng trồng đậu. Sau này có em dâu, đậu ăn không hết thì Phàm bảo nó mang đi chợ phiên bán lấy chút tiền mua thêm cái quần, manh áo cho hai đứa nhỏ.

Mùng một tết, Phàm lên núi Vua lấy nước về cho cả nhà. Núi Vua cách bản vài phút đi xe máy. Đấy là khi có xe máy Phàm mới đếm được, chứ trước kia Phàm đi xe đạp.

Dưới chân núi Vua có một cái mó nước. Nước được rịn ra từ lòng đá, trong suốt, quanh năm không bao giờ cạn.

Truyền thuyết kể: Xưa có ông vua dẫn quân đi chinh chiến, không may bại trận, phải dẫn tàn quân chạy đến chân ngọn núi đá này. Núi thì cao trước mặt, quân lính thì đã kiệt sức vì đói khát, mà giặc thì đã đuổi sát lưng. Đương khi nguy cấp, nhà vua quỳ xuống trước ngọn núi, nguyện rằng nếu được cứu khỏi nạn này, sẽ dâng lên thần núi thanh kiếm báu và nàng công chúa đẹp nhất của mình.

Nhà vua vừa dứt nguyện, gió nổi lên ào ạt, nắng rực rỡ vàng và mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt. Vua dộng mạnh mũi kiếm xuống mặt đất. Dưới mũi kiếm, mặt đất toác ra, một dòng nước trong vắt phun trào. Quân lính uống nước, trở nên khỏe mạnh, hoạt bát, sức sống tràn trề. Họ cùng nhau thoát nạn. Nhưng thanh kiếm của nhà vua thì gãy vụn.

Từ đó, dân đặt tên mó nước là mó Vua. Ngọn núi cũng được gọi là núi Vua.

… Mỗi lần đến mó Vua lấy nước, Phàm lại dừng chân chốc lát trước một phiến đá mảnh như một tấm lá chắn mọc lên trên một thửa ruộng bằng phẳng. Đỉnh phiến đá cũng khá bằng, thân đá thuôn nhọn về phần gốc. Người ta bảo đó chính là phần sót lại của thanh kiếm ngày xưa.

Thì, người già nói sao biết vậy, Phàm năm nào cũng vào mó Vua lấy nước. Nước trong vắt được Phàm duôn vào hai cái can trắng, mang về đổ đầy cái chum sành to, dùng cho ba ngày tết. Trên đường chở nước về nhà, Phàm đi qua những cái sân rộng mà thường ngày được dùng để chơi bóng chuyền , bóng đá, thấy thanh niên, ông bà già, con trẻ tụ tập chơi ném còn ở đó. Cây còn dựng thẳng đứng, cao vút giữa sân. Cái vòng tròn được dán giấy màu rực rỡ. Quả còn được những cô gái trẻ khâu từ những miếng vải ngũ sắc, cầu mong cho năm mới nhiều may mắn, hanh thông. Năm nào cũng vậy, họ chơi ném còn rất say sưa, nhiệt tình, chẳng ai ném tới ba lần… không qua vòng như Phàm cả. Đám thanh niên hầu hết là bạn của Phàm. Họ kéo Phàm về nhà họ uống chén rượu xuân, ăn bát măng chua, nhấm nháp ăn con cá suối. Năm nào họ cũng chúc Phàm sớm cưới được vợ hiền, sớm tìm được mẹ.