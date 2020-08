Phim có Blake Lively đóng với Lin-Manuel Miranda, Richard Gere dự Liên hoan phim Toronto

Theo Variety, diễn viên Lin-Manuel Miranda, Blake Lively, Richard Gere và Diane Keaton cùng tham gia vai chính trong bộ phim hài lãng mạn The Making Of, do công ty Endeavour Content (Chris Rice và Graham Taylor đứng đầu) chịu trách nhiệm thực hiện. Tác phẩm sẽ tham gia Liên hoan phim Toronto sắp tới.

Ed Zwick và Marshall Herskovitz tham gia khâu sản xuất và viết kịch bản cho bộ phim. The Making Of có nội dung xoay quanh một đôi vợ chồng đều là nhà làm phim (do Richard Gere và Diane Keaton thủ vai) tuyển diễn viên (do Blake Lively và Lin-Manuel Miranda thủ vai) để đóng các phiên bản trẻ hơn của họ. Trong khi đó, cuộc hôn nhân của cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Lin-Manuel Miranda và Blake Lively được chờ đợi có màn kết hợp ăn ý trong The Making Of Ảnh: Full Circle Cinema

Zwick và Herskovitz từng hợp tác với nhau trong các phim Traffic, Legends of the Fall, About Last Night, The Last Samurai và hai series phim truyền hình Thirtysomething, Once and Again. Trong khi đó, Lin-Manuel Miranda gây ấn tượng với vai chính trong các vở nhạc kịch In the Heights và Hamilton, giành được một giải thưởng Pulitzer và ba giải thưởng Tony cho nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc trong Nghệ thuật Sân khấu Broadway.

Brake Lively "bùng nổ" với loạt phim Gossip Girl, đồng thời đóng vai chính trong các bộ phim The Sisterhood of the Traveling Pants, Green Lantern, The Age of Adaline, The Shallows và A Simple Favor. Còn nam diễn viên gạo cội Richard Gere từng tham gia các dự án An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Primal Fear, Runaway Bride... Diane Keaton từng giành giải Oscar cho vai diễn trong phim Annie Hall.

Liên hoan phim Toronto lần thứ 45 sẽ khai mạc vào ngày 10.9, dưới hình thức tổ chức kết hợp các sự kiện thực tế và những buổi chiếu phim trên mạng. Theo Variety, những sự kiện diễn ra thực tế như chiếu phim ngoài trời diễn ra ở những địa điểm rộng lớn, nơi người xem có thể lái xe vào và xem phim từ trong xe của mình để giữ khoảng cách, phòng dịch Covid-19

Liên hoan phim Toronto lần thứ 45 gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 Ảnh: Variety

Một số rạp chiếu phim cũng được mở để phục vụ các buổi giới thiệu, ra mắt phim, tuy nhiên vẫn phải bảo đảm việc giãn cách chống dịch. Ngoài ra, Liên hoan phim Toronto cũng tổ chức chiếu phim trên mạng do tính chất phức tạp của việc di chuyển hiện nay giữa nhiều quốc gia.