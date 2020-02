Phim Cô gái nhà người ta tập 17 VTV3: Có người muốn hại chết Uyên?

Diễn biến ở tập này càng gây cấn hơn khi ông Tài nghĩ cách cứu con thoát khỏi tù tội. Nên ông đã nhờ gã Đẩu thầy cúng trong làng, vốn rất thân với bố Uyên làm một việc bí mật nào đó… Còn ông Tài thì mua mồi nhậu đến nhà ông Bá mượn cớ “gầy độ” hàn huyên chuyện buồn của đôi trẻ “trẻ người non dạ”.

Tiếp tục những diễn biến sau đó là ông Tài mang những giấy tờ ấy đến nhà ông Bá dọa sẽ bung bét ra cho dân làng Yên biết. Vì ông Bá lâu nay làm trưởng thôn, nên đứng ra quyên góp rất nhiều khoản tiền trong làng nhưng ông cũng đã tìm cách biển thủ một số tiền khá lớn. Ông Tài lấy được số giấy tờ này nên nắm thóp muốn trao đổi điều kiện nếu không ông Bá sẽ bị tù và muối mặt với dân làng. Ông Bá đành gọi điện cầu cứu Uyên. Sau đó cô buộc phải lên công an rút đơn tố cáo Cường với lý do hai bên tình nguyện quan hệ vì do cãi vả nhau nên cô mới tức giận tố cáo Cường. Tất nhiên là sau đó Cường được thả về nhưng ông Tài khuyên con nên lên thành phố tránh mặt thời gian để tránh bị săm soi, ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của ông.