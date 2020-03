Phim Cô gái nhà người ta tập 24 VTV3: Vì sao lão Tài muốn giết ông Đẩu?

Phim Cô gái nhà người ta tập 23 VTV3 tối qua có nhiều tình tiết gây cấn khi lão Tài biết rằng Khoa đã biết vụ mẫu nước xét nghiệm bị Cân đánh tráo nên càng lo lắng vì sợ Khoa sẽ tiếp tục đi đến cùng vụ việc nên bàn tính với Quân dùng Trâm làm “bảo bối” bịt miệng Khoa. Nên Quân đã chặn đường Khoa đưa clip Trâm đang tiếp khách bia ôm… Khoa thực sự rất hốt hoảng vì việc này nếu lộ ra em gái sẽ bị mang tiếng, bố mẹ sẽ nhục. Cả nhóm Khoa, Cân, Uyên bàn cách cứu Trâm thoát khỏi tay Quân. Uyên nhờ Đào đến quán karaoke của Quân để tìm tung tích của Trâm. Vì Đào vốn là cô gái ăn chơi, trước đây từng có mối quan hệ phức tạp với Cường nên việc cô lui đến những nơi như này là bình thường. Đào nghe được Quân điện thoại cho lão Tài đưa Trâm về nhà lão giam giữ, tránh bị lộ nên đã báo tin lại cho Khoa và Uyên. Khoa nhờ Quất em trai Cân đến nhà lão Tài thám thính để biết chắc Trâm bị nhốt ở phòng nào. Đến nhà Quất cũng tình cờ nghe bố con lão Tài bàn nhau lên thành phố xử lý mối hàng nào đấy ở lại một đêm nên nhà chỉ có Quân trông coi.

Cường đến nhà ông Bá muốn đánh Đào

Ở một diễn biến khác thì Cân chuẩn bị một bình rượu lớn bảo Quất đem tới nhà lão Tài rủ Quân nhậu cho xỉn để Khoa và Cân lẻn vào nhà cứu Trâm. Quất làm theo kế hoạch nhưng anh ta cũng say không biết trời trăng. Khoa và Cân đột nhập vào nhà, lén lấy chìa khóa trong túi của Quân đang nằm ngủ say mở vào phòng tìm Trâm nhưng vẫn không thấy. Cân phát hiện một hộc tủ đựng đầy tiền, định “biển thủ” vài tờ thì đột nhiên điện trong phòng bật sáng, lão Tài, Cường và Quân xuất hiện, trên trần nhà là camera ghi hình. Lúc này lão Tài cho biết bọn họ đã cố tình giăng bẫy và chỉ cần gửi đoạn camera cho công an thì Khoa và Cân sẽ vào tù rục xương. Nên lão cho hai người suy nghĩ nếu muốn không bị tù thì im mồm hết mọi chuyện.

Phim Cô gái nhà người ta tập 23 VTV3 còn hé lộ việc bé Nga con bà Bình bị bệnh nặng khiến ông Đẩu rất lo lắng.

Bé Nga bị bệnh nặng phải cấp cứu

Phim Cô gái nhà người ta tập 24 VTV3 tối nay 13.3 lúc 21 giờ tiếp tục những diễn biến căng thẳng khi Cường đến tận nhà ông Bá đòi đánh Đào: “Tao đã bảo mày dừng lại cơ mà, mày định chọc máu điên tao đấy à. Mày đang đi quá xa rồi đấy… Hôm nay tao sẽ đánh vỡ mặt mày”. Tuy nhiên ông Bá đã ra mặt ngăn cản: “Thôi đi, mày tưởng mày là ai, mày dám đến tận nhà tao đánh con gái tao à. Mày đụng vào nó nhé, tao sẽ sống chết với mày luôn”.

Ở tập này còn hé lộ bệnh tình của bé Nga con bà Bình đang rất nặng phải đưa vào bệnh viên, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Ông Đẩu và bà Bình rất lo lắng. Điều này cũng cho thấy bé Nga rất có thể là con gái của ông Đẩu.

Lão Tài trao đổi với Quân về việc ông Đẩu giả bệnh...

Trong một tình tiết khác thì lão Tài biết được chuyện ông Đẩu giả bệnh để “ăn vạ” mình, vòi tiền… Vì ông Đẩu vốn biết rất nhiều bí mật, mưu tính của lão Tài vì chính ông cũng đã từng tiếp tay cho lão Tài nhiều lần nên lần này Quân nói với lão Tài: “Cái lão Đẩu trông điên điên thế mà không đơn giản. Giống y như Chí Phèo, ăn vạ được lần 1 sẽ có lần 2, lần 3. Lão đã giả bệnh lừa được mình rồi thì chắc chắn sẽ có mục đích to hơn”. Vốn là kẻ đạo đức giả, máu lạnh, luôn vì quyền lợi của mình mà bất chấp tất cả nên lão Tài đã ra lệnh cho Quân: “Khử nó đi, đằng nào thì dân làng cũng biết hắn đang bị bệnh sắp chết rồi”.